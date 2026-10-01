İDSO sezonu 9'ekimde açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 9 Ekim Cuma akşamı (20.00) gerçekleşecek açılış konseriyle 2026 – 2027 sezonuna başlıyor. İngiliz şef Duncan Ward’ın yönetiminde müzikseverlerle buluşacak orkestraya Leonard Bernstein Müzik Ödülü sahibi Kanadalı genç vizyoner piyanist Jan Lisiecki de soılist olarak eşlik edecek.

Jan Lisiecki

Lisiecki’nin E. Grieg’in müzik kariyerindeki tek Piyano Konçertosu’nu seslendireceği programın ikinci bölümünde ise II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde yankılanan tarihi prömiyeriyle tanınan S. Prokofiev’in Beşinci Senfonisi seslendirilecek.

Duncan Ward

Senfonik müziğin seçkin eserlerini repertuvarına alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, her hafta farklı bir konser programı ile sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde klasik repertuvarın başyapıtlarını, Türk bestecilerin eserlerini, özel temalı konserler ve farklı müzik türlerine uzanan seçkilerle müzikseverlerle buluşturacak.

Sezonun ilk konserinin biletlerin biletinial.com'da satışa çıktı.