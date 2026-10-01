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        Haberler Kültür-Sanat Müzik

        İDSO sezonu 9'ekimde açıyor

        Her Cuma İstanbullu sanatseverleri Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 9 Ekim'deki açılış konserinde İngiliz şef Duncan Ward'ı ve Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ağırlayacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        İDSO sezonu 9'ekimde açıyor

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 9 Ekim Cuma akşamı (20.00) gerçekleşecek açılış konseriyle 2026 – 2027 sezonuna başlıyor. İngiliz şef Duncan Ward’ın yönetiminde müzikseverlerle buluşacak orkestraya Leonard Bernstein Müzik Ödülü sahibi Kanadalı genç vizyoner piyanist Jan Lisiecki de soılist olarak eşlik edecek.

        Jan Lisiecki
        Jan Lisiecki

        Lisiecki’nin E. Grieg’in müzik kariyerindeki tek Piyano Konçertosu’nu seslendireceği programın ikinci bölümünde ise II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde yankılanan tarihi prömiyeriyle tanınan S. Prokofiev’in Beşinci Senfonisi seslendirilecek.

        Duncan Ward
        Duncan Ward

        Senfonik müziğin seçkin eserlerini repertuvarına alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, her hafta farklı bir konser programı ile sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde klasik repertuvarın başyapıtlarını, Türk bestecilerin eserlerini, özel temalı konserler ve farklı müzik türlerine uzanan seçkilerle müzikseverlerle buluşturacak.

        Sezonun ilk konserinin biletlerin biletinial.com'da satışa çıktı.

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        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
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