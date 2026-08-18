İKSV'den sanatçılara çağrı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen, Paris’in köklü sanat kurumlarından Cité Internationale des Arts bünyesindeki Türkiye Atölyesi, görsel sanatlar, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden sanatçılara üçer aylık dönemlerde Paris’te yaşama ve çalışma imkȃnı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’den sanatçılara Paris’te üçer aylık sürelerde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi, görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden kültür-sanat üreticilerini ağırlamayı sürdürüyor. Program kapsamında her yıl ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık olmak üzere dört dönemde, toplam iki görsel sanatçı, bir müzisyen ve bir edebiyatçı Paris’te konaklama ve çalışma imkȃnından yararlanabiliyor.

Programa davet edilecek sanatçıları açık çağrı yöntemiyle belirleyecek seçici kurullar; görsel sanatlar alanında Çelenk Bafra, Sena Başöz, Özer Dicle, Kevser Güler ve Yasemin Özcan; müzik alanında Yeşim Gürer Oymak, Rȃnȃ Uludağ ve Ahmet Uluğ; edebiyat alanında ise Yiğit Bener, Didem Ermiş Sezer ve Sibel Oral’dan oluşuyor.

2027 yılı için başvuruların, 2 Ekim 2026 saat 17.00’ye kadar çevrimiçi başvuru formu kullanılarak yapılması gerekiyor.

Başvurular, ilgili alanlarda uzman üyelerden oluşan üç farklı seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. İlk elemenin ardından ikinci aşamaya kalan adaylar, sanatsal pratikleri ve Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi’nde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri hakkında kurul üyeleri ve İKSV ekibiyle görüşmeye davet ediliyor.

Programa katılmaya hak kazanan adaylar İKSV web sitesi (iksv.org) ve İKSV sosyal medya hesaplarından duyurulacak.