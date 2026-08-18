Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İKSV'den sanatçılara çağrı

        İKSV'den sanatçılara çağrı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen ve Türkiye'den sanatçılara Paris'te üçer aylık sürelerde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi misafir sanatçı 2027 dönemi başvuruları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İKSV'den sanatçılara çağrı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen, Paris’in köklü sanat kurumlarından Cité Internationale des Arts bünyesindeki Türkiye Atölyesi, görsel sanatlar, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden sanatçılara üçer aylık dönemlerde Paris’te yaşama ve çalışma imkȃnı sunmaya devam ediyor.

        Türkiye’den sanatçılara Paris’te üçer aylık sürelerde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi, görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden kültür-sanat üreticilerini ağırlamayı sürdürüyor. Program kapsamında her yıl ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık olmak üzere dört dönemde, toplam iki görsel sanatçı, bir müzisyen ve bir edebiyatçı Paris’te konaklama ve çalışma imkȃnından yararlanabiliyor.

        Programa davet edilecek sanatçıları açık çağrı yöntemiyle belirleyecek seçici kurullar; görsel sanatlar alanında Çelenk Bafra, Sena Başöz, Özer Dicle, Kevser Güler ve Yasemin Özcan; müzik alanında Yeşim Gürer Oymak, Rȃnȃ Uludağ ve Ahmet Uluğ; edebiyat alanında ise Yiğit Bener, Didem Ermiş Sezer ve Sibel Oral’dan oluşuyor.

        2027 yılı için başvuruların, 2 Ekim 2026 saat 17.00’ye kadar çevrimiçi başvuru formu kullanılarak yapılması gerekiyor.

        Başvurular, ilgili alanlarda uzman üyelerden oluşan üç farklı seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. İlk elemenin ardından ikinci aşamaya kalan adaylar, sanatsal pratikleri ve Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi’nde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri hakkında kurul üyeleri ve İKSV ekibiyle görüşmeye davet ediliyor.

        Programa katılmaya hak kazanan adaylar İKSV web sitesi (iksv.org) ve İKSV sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor