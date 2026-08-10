İş Sanat Anadolu Sergileri, Iğdır’da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri’nin “Lezzet” başlıklı yeni seçkisi, 15-16 Ağustos tarihlerinde İş Bankası Iğdır Şubesi’nde ziyaret ediliyor.

Toprağın bereketini ve emeğin değerini yansıtan seçki, farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Naci Kalmukoğlu ve Feyhaman Duran’ın Iğdır ile özdeşleşen kayısılarının, Nazlı Ecevit’in hamur açan kadınlarının, Fahir Aksoy’un çarşı ahalisinin ve Yalçın Gökçebağ’ın çay hasadının izleneceği seçki, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel birikimi gündelik yaşamdan kesitlerle buluşturuyor.

Ortak Kültürel Mirasımız Bugünün Kuşaklarıyla Bir Arada

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla destekleniyor.

Temmuz 2025’te Çal’da ilk adımını atan Anadolu Sergileri bir yılı aşkın sürede, Gelibolu’dan Antakya’ya, Midyat’tan İznik’e, Amasra’dan Erzurum’a uzanan 14 farklı durakta özel seçkileri sanatseverlerin beğenisine sundu. Bugüne dek 9 bini aşkın ziyaretçinin ilgisiyle karşılanan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda birçok ödüle layık görüldü.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.