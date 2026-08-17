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        Haberler Kültür-Sanat Resim İş Sanat Anadolu Sergileri’nin 'Lezzet' seçkisi Iğdır’daydı

        İş Sanat Anadolu Sergileri’nin 'Lezzet' seçkisi Iğdır’daydı

        İş Sanat'ın Anadolu Sergileri'nin farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini bir araya getiren, toprağın bereketini ve emeğin değerini yansıtan, 'Lezzet' başlıklı yeni seçkisi  15-16 Ağustos tarihlerinde İş Bankası Iğdır Şubesi'nde sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Anadolu Sergileri'nin 'Lezzet' seçkisi Iğdır'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Lezzet” başlıklı seçkisi, 15-16 Ağustos tarihlerinde İş Bankası Iğdır Şubesi’nde ziyaret edildi.

        Yiyeceklerin tarladan mutfağa uzanan yolculuğuna odaklanan seçkide Feyhaman Duran, Selahattin Teoman, Naci Kalmukoğlu, Nazlı Ecevit, Nuri İyem, Fikret Otyam ve Vecih Bereketoğlu gibi sanatçılarımızın eserleri yer aldı. Meyveler, hasat sahneleri, pazar yerleri ve mutfak hazırlıkları aracılığıyla üretimin döngüsünü, ortak yaşamın ritmini ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel birikimi hatırlatan sergideki eserleri sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlatırken, ilgiyle izlenen sergi kapsamında çocuklara yönelik bir sanat atölyesi de düzenlendi.

        ANADOLU SERGİLERİ’NİN 15 SEÇKİSİ, 9 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYE ULAŞTI

        İlk adımını Temmuz 2025’te Çal’da atan ve Gelibolu’dan Antakya’ya, Midyat’tan İznik’e, Amasra’dan Erzurum’a uzanan 15 farklı durakta özel seçkileri sanatseverlerin beğenisine sunan Anadolu Sergileri, bugüne dek 9 bini aşkın ziyaretçinin ilgisiyle karşılandı. Proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görülerek sanat eserlerine erişimin yaygınlaştırılmasındaki öncü rolünü pekiştirdi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, farklı seçkiler ile ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmaya devam edecek.

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        #İş Sanat
        #Iğdır
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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