İş Sanat’tan çocuklar için renkli ekim atölyeleri

İş Sanat müzelerinde sürdürdüğü ücretsiz sanat atölyeleri ile minik sanatseverleri rengârenk bir dünya bekliyor. Keyif dolu buluşmaların kalbinde ise Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız coşku dolu bayram atölyeleri yer alıyor.

BEYOĞLU’NDA BAYRAM COŞKUSU

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yeni süreli sergisi 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar sergisinden ilhamla çocukların yaratıcı güçlerini ve anlatı becerilerini harekete geçiriyor. Çocuklar “Fırçadan Tuvale”, “1914 Kuşağı’ndan İlhamla Eskiz” ve “Yaratıcı Portre” atölyelerinde sanatsal malzemeler, fırça ve baskı teknikleriyle tanışıyor. “Bir Resim, Bir Hikâye”, “Özlem’in Hayali” ve “Burcu Kopan ile Renklerin Dünyasına Yolculuk” gibi atölyelerde, müzede gördükleri eserlerden ilhamla hikâyeler kurguluyorlar. “Tablonun İçindeki Orman” ve “Tuvalden Taşan Çiçekler” atölyelerinde de doğayı ve çevreyi gözlemleyerek kendi manzaralarını oluşturuyorlar.

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Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamak üzere hazırlanan “Cumhuriyet Coşkusu” ve “Cumhuriyet’e Bir Kartpostal” atölyelerinde de bayrama dair dileklerini ve hayallerini renklerle anlattıkları tasarımlar ortaya koyuyorlar.

İŞ BANKASI MÜZESİ’NDE KUTLAMALAR

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, 25 Ekim Dünya Sanatçılar Günü kapsamında düzenlediği “Sanat Mozaiği” atölyesinde çocuklar farklı disiplinlerde eser üreten sanatçıları tanıyor ve çeşitli sanat tekniklerini harmanlayan kolaj çalışmalarına imza atıyor.

29 Ekim kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Yıldızım” ve “Zaferin Ritmi” gibi atölyelerde ise minikler Cumhuriyet’in farklı değerleri üzerine konuşuyor; boyama, ip sarma ve kolaj tekniklerini kullandıkları özgün tasarımlara imza atıyor.

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MİNİK ELLER İŞBAŞINDA

Ankara Sanat Galerisi’nin “Yan Yana” sergisinde Melahat ve Eşref Üren’in eserlerini inceleyecek olan minik sanatseverler, tablolardaki kişilerin bakışlarına, yüz ifadelerine ve duruşlarına odaklanıyor. Serginin ilham verdiği “Kil ile Canlanan Yüzler” atölyesinde ise bu portrelerden ilham alarak kil plakalar üzerinde kendi portrelerini tasarlayıp akrilik boyalarla renklendiriyorlar.

Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi issanat.com.tr’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

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İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Ekim’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu–İstanbul

3 Ekim Cumartesi 13.00 Özlem’in Hayali (6-8 yaş)

4 Ekim Pazar 13.00 Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş)

4 Ekim Pazar 15.00 Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

10 Ekim Cumartesi 13.00 1914 Kuşağı’ndan İlhamla Eskiz Atölyesi (8+ yaş)

11 Ekim Pazar 13.00 Renklerin İzinde (3-5 yaş)

17 Ekim Cumartesi 13.00 Fırçadan Tuvale: Resim Teknikleri Atölyesi (8-12 yaş)

18 Ekim Pazar 13.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş)

24 Ekim Cumartesi 12.00 Tuvalden Taşan Çiçekler (3-5 yaş)

24 Ekim Cumartesi 15.00 Burcu Kopan ile Renklerin Dünyasına Yolculuk (7-9 yaş)

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25 Ekim Pazar 13.00 Bir Resim, Bir Hikâye (10-13 yaş)

29 Ekim Perşembe 13.00 Cumhuriyet Coşkusu (6-9 yaş)

29 Ekim Perşembe 15.00 Cumhuriyet’e Bir Kartpostal (8-12 yaş)

31 Ekim Cumartesi 12.00 Yaratıcı Heykel Atölyesi (7-8 yaş)

31 Ekim Cumartesi 14.00 Bir Resim, Bir Hikâye (13-16 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü–İstanbul

25 Ekim Pazar 14.00 Sanat Mozaiği (5-9 yaş)

28 Ekim Çarşamba 15.30 Cumhuriyetin Kalbi (5-9 yaş)

29 Ekim Perşembe 14.00 Cumhuriyet Yıldızım (5-9 yaş)

31 Ekim Cumartesi 14.00 Zaferin Ritmi (5-9 yaş)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

11 Ekim Pazar 14.30 Kil ile Canlanan Yüzler (5-9 yaş)