İstanbul Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de başlıyor

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, her daim kaliteli ve kapsamlı programıyla “dostluğun müziği”ni ve uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturuyor.

Alexandra Soumm

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6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, jenerasyonunun yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Soumm, Máté Szűcs, Lydia Shelley ve Julien Liebeer’in oluşturduğu beşlinin Türkiye’de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül’de başlayacak. Türkiye’nin tanınmış perküsyon sanatçılarından oluşan, yenilikçi programlarıyla öne çıkan perküsyon dörtlüsü sa.ne.na ve yüksek teknik yetkinliği, müzikal inceliği ve güçlü sahne enerjisiyle kısa sürede dikkat çeken topluluklar arasına ismini yazdıran Anatolian Clarinet Connection da festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak.

sa.ne.na

Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve usta sanatçıları bir araya getiren “Festival Buluşması” başlıklı konserde bu yıl, uluslararası platformdaki ödülleri ve konserleriyle dikkat çeken keman sanatçıları Emmanuel Coppey ve Katerina Chatzinikolau; solist ve oda müzisyeni olarak tanınan viyola sanatçısı Razvan Popovici; ülkemizin önde gelen viyola sanatçılarından Ali Başeğmezler ve dünyaca ünlü viyolonsel sanatçıları Marc Coppey ile Nil Kocamangil, yaylı çalgılar için bestelenmiş başyapıtları seslendirecekler.

Razvan Popovici

İlk yıldan bu yana daima gençleri merkezine alan festivalin 5. yaşına özel olarak geçtiğimiz sene başlatılan “Festivalin Genç Yıldızları” projesi kapsamında üç genç yetenek, iki usta sanatçıyla birlikte sahne alacak. Bu yılki festival programında yer almak üzere seçilen, ülkemizin gelecek vadeden üç başarılı genç müzisyeni; kemancı Deniz Yakın, viyolonselci Beliz Güney ve kontrbasçı Çağatay Yurt, dünyaca ünlü viyola sanatçısı Miguel Da Silva ve tanınmış piyanist Caspar Frantz ile birlikte sanatseverlere müzikal bir şölen sunacaklar.

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Alliage Quintett

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintett’i ağırlayacak. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klassik ödülüne layık görülen ve müzikseverlere alışılagelmişin dışında bir program sunan topluluk, uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.

Anatolian Clarinet Connection

Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarıyla dinleyiciler arasındaki sınırları kaldıran OFF-THE-RECORD söyleşilerine bu yıl 6 Eylül’de Fedor Rudin, Alexandra Soumm, Máté Szűcs, Lydia Shelley ve Julien Liebeer; 15 Eylül’de Anatolian Clarinet Connection; 19 Eylül’de ise “Festivalin Genç Yıldızları” konserinin tüm sanatçıları konuk olacak. Konser öncelerinde düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşileri, sanatçıların klasik müzik dışında dinledikleri müzikler üzerinden farklı tarzlara bakışlarını ve bunun sanatsal kişiliklerine yansımasını keşfetmeyi hedefliyor.

Carolin Widmann

“İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisi ise klasik müzik öğrencilerine, eğitim süreçleri ve profesyonel kariyer yolculuklarına dair merak ettikleri soruları, festivalin masterclass programlarında eğitmenlik yapan usta sanatçılarla birebir paylaşma fırsatı sunuyor. Bu buluşmalar, genç müzisyenlerin yalnızca teknik değil; aynı zamanda sanatsal yaklaşım, sahne deneyimi ve uluslararası kariyer inşası gibi konularda da doğrudan ilham almalarına olanak sağlıyor. Bu yıl 3 söyleşiden oluşan “İlham Veren Buluşmalar” serisinde uluslararası alanda tanınmış keman virtüözü Prof. Carolin Widmann 7 Eylül’de; dünyanın önde gelen viyolonsel sanatçılarından Prof. Marc Coppey 9 Eylül’de; dünyaca ünlü viyola sanatçısı Prof. Razvan Popovici ise 10 Eylül’de genç müzisyenlerle buluşacak.

Katerina Chatzinikolau

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MASTERCLASS PROGRAMLARI

Dünyaca ünlü sanatçılar, kurulduğu yıldan bu yana daima gençleri merkezine alan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin ücretsiz olarak düzenlediği masterclass programları kapsamında konservatuvar öğrencileriyle bir araya gelmeyi bu yıl da sürdürecek. Bu yılki masterclass programlarını Hochschule für Musik und Theatre Leipzig’te eğitmenlik yapan dünyaca ünlü solist keman sanatçısı Carolin Widmann; Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris’de viyolonsel profesörü olarak görev yapan ünlü viyolonsel sanatçısı Marc Coppey ve Royal Conservatoire Antwerp’in viyola profesörü, uluslararası sahnelerin aranan isimlerinden tanınmış viyola sanatçısı Razvan Popovici gerçekleştirecek. Başta konservatuvar öğrencileri olmak üzere dinleyici olarak katılmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olan masterclass programları, yarının yıldızlarına Süreyya Operası’nın müthiş atmosferinde sanatseverlerle buluşma imkânı sunan kapanış konserleriyle sona erecek. Her yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, dünyada nadir, Türkiye’de ise bir ilk olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor.

İBB Kültür tarafından düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix'te satışa çıktı.

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FESTİVAL KONSERLERİ

6 Eylül Pazar 20.00 Yıldızlarla Açılış Konseri: Fedor Rudin & Alexandra Soumm (keman), Máté Szűcs (viyola), Lydia Shelley (viyolonsel), Julien Liebeer (piyano)

9 Eylül Çarşamba 20.00 sa.ne.na

11 Eylül Cuma 20.00 Festival Buluşması: Emmanuel Coppey & Katerina Chatzinikolau (keman), Razvan Popovici & Ali Başeğmezler (viyola), Marc Coppey & Nil Kocamangil (viyolonsel)

15 Eylül Salı 20.00 Anatolian Clarinet Connection

19 Eylül Cumartesi 20.00 Festivalin Genç Yıldızları ve Ustalar

24 Eylül Perşembe 20.00 Kapanış Konseri: Alliage Quintett

OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ (Moderatör: Nil Kocamangil)

Nil Kocamangil

6 Eylül Pazar 18.30 Fedor Rudin, Alexandra Soumm, Máté Szűcs, Lydia Shelley, Julien Liebeer

15 Eylül Salı 18.30 Anatolian Clarinet Connection

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19 Eylül Cumartesi 18.30 Festivalin Genç Yıldızları (Deniz Yakın, Beliz Güney, Çağatay Yurt), Miguel Da Silva, Caspar Frantz

İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ

7 Eylül Pazartesi 15.30 Prof. Carolin Widmann

9 Eylül Çarşamba 12.15 Prof. Marc Coppey

10 Eylül Çarşamba 12.15 Prof. Razvan Popovici

MASTERCLASS PROGRAMLARI

6-8 Eylül Keman Masterclass Programı: Prof. Carolin Widmann

8-12 Eylül Viyolonsel Masterclass Programı: Prof. Marc Coppey

9-13 Eylül Viyola Masterclass Programı: Prof. Razvan Popovici

8 Eylül Salı 17.00 Keman Masterclass Programı Kapanış Konseri

12 Eylül Cumartesi 13.00 Viyolonsel Masterclass Programı Kapanış Konseri

13 Eylül Pazar 14.00 Viyola Masterclass Programı Kapanış Konseri