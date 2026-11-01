Kasım ayında 9 oyun seyirciyle buluşuyor

ANNE KAFAMDA BİT VAR (Biyografik Dram)

Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın efsanevi ismi Tarık Akan’ın aynı adlı otobiyografik kitabından oyunlaştırılan yapım, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın 36. kuruluş yılının en prestijli ana prodüksiyonu olarak sahneye taşınıyor.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında yaşanan gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerini, bir sanatçının bireysel tanıklığı ve vicdan süzgeci üzerinden ele alır. Sistemik baskı, korku, yalnızlık ve belirsizliğin ortasında; insan onurunu, sanatsal direnci ve "susmamayı" ön plana çıkaran kalabalık kadrolu ve epik bir anlatı yapısına sahiptir.

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Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Turgay Kantürk | Uyarlayan: Gökhan Aktemur | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Dekor/Işık: Cem Yılmazer | Kostüm: Ayçın Tar – Selin Ölçen | Müzik: Tolga Çebi | Şarkı Sözleri: Faruk Üstün | Koreografi: Pınar Ataer | Reji Asistanları: Eda Özdemir, Sevda Karabulut, Burç Ara

Oyuncular: Ragıp Savaş / Savaş Barutçu, Yonca Şahinbaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Murat Şenol, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz, Bahar Yılmazer.

Tarih & Saat: 14-20-21 Kasım 2026 | Saat: 20.00

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Mekan: Leyla Gencer Sahnesi

AY TEDİRGİNLİĞİ – Özen Yula (Çağdaş Dram)

Yazılışının 30. yılında yeniden hayat bulan eser, toplumsal hafızanın karanlık dehlizlerine bir yolculuk niteliğinde.

1950’lerin İstanbul’unda, puslu ve tekinsiz bir gecede yolları kesişen iki yabancının hikayesi. Faili meçhul cinayetler ve azınlık meselelerini "ay ışığının" soğuk gölgesinde işleyen oyun, seyirciyi sürekli bir "tetikte olma" haline hapsediyor.

Yaratıcı Ekip: Yöneten: Burcu Halaçoğlu | Dramaturg: Ceren Ercan | Dekor/Kostüm: Ayçın Tar | Işık Tasarımı: Yasin Gültepe | Müzik: Okan Kaya | Koreografi: Gülçin Yiğit | Kum Sanatçısı: Ramazan Yumrutepe | Teaser/Kurgu: Erhan Cerrahoğlu / Demo Production | Oyun Fotoğrafları: Öncü Hırant Gültekin

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Oyuncular: Damla Karaelmas, Emre Koç

Tarih & Saat: 4-11-18 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekan: Ataköy Baruthane Sahnesi

EŞEĞİN GÖLGESİ – Haldun Taner (Müzikli Komedi)

Hayali "Abdalya" ülkesinde bir eşeğin gölgesi üzerinden başlayan absürt tartışmanın; medya manipülasyonu, siyasi hırslar ve dini istismarla nasıl bir iç savaşa dönüştüğünü anlatır.

Yaratıcı Ekip: Yöneten: Murat Karasu | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Dekor Tasarımı: Ali Yenel | Kostüm Tasarımı: Ayçin Tar | Işık Tasarımı: Cem Yılmazer | Müzik: Tolga Çebi | Hareket Düzeni: Cihan Yöntem | Şarkı Sözleri: Faruk Üstün | Yönetmen Yardımcıları: Ercan Koçak - Özge Çatak | Yardımcı Hareket Düzeni: Utku Demirkaya | Reji Asistanı: Arda Akyüz | Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu | Teaser: Erhan Cerrahoğlu / Demo Production

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Oyuncular: Alper Altuner, Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Bulut Akkale, Burak Dur, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Koç, Ercan Koçak, Gözde Ayar, Kadir Hasman, Murat Şenol, Nazan Koçak, Özge Çatak, Sevda Karabulut, Zeyno Eracar.

Orkestra: Adem Elkaya, Atiye Eşkiza, Aykut Yıldırım, Ebru Mine Sonakın, Emin Gülfidan, Ersin Toz, Hasan Koç, Melih Yüzer, Şafak Dinlenmez, Uğur Çerkezoğlu.

Tarih & Saat: 6-7 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

ÇİRKİN – Marius von Mayenburg (Kara Komedi)

Kapitalizmin insan bedenini metalaştırmasını ve "güzel olan iyidir" algısını acımasız bir kara mizahla eleştiriyor.

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Başarılı mühendis Lette’nin "dayanılmaz derecede çirkin" olduğunu öğrenmesiyle başlayan ve estetik bir operasyonla "kusursuz" bir yüze kavuşmasıyla devam eden süreç. Ancak herkes aynı yüzü satın aldığında, biriciklik yerini bir distopyaya bırakır.

Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Yelda Baskın | Çeviren: Dilek Altuntaş | Dramaturg: Ceren Ercan | Dekor ve Işık Tasarımı: Kerem Çetinel | Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu | Hareket Düzeni: Esra Yurttut | Müzik: Okan Kaya | Yönetmen Yardımcısı: İrem Sultan Cengiz | Reji Asistanı: Arda Akyüz | Oyun Fotoğrafları: Öncü Hırant Gültekin

Oyuncular: Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray.

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Tarih & Saat: 12-13-28 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

BABİL KULELERİ – Ebru Nihan Celkan (Çağdaş Dram)

Şehrin silüetini işgal eden lüks gökdelenlerin (modern Babil kulelerinin) şatafatlı dünyası ile o kulelerin iskelelerinden düşerek "görünmez" hale gelen işçilerin hikayesi iç içe geçer. Oyun, bir yandan mülkiyet ve statü arzusunu tartışırken, diğer yandan sistemin dişlileri arasında ezilen emeği ve bu çelişkinin yarattığı toplumsal vicdanı inceliyor. Sınıfsal çatışmanın gökyüzüne uzanan beton bloklar arasındaki en güncel hali.

Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Fidan Tek Koşar | Dekor Tasarımı: Ali Yenel | Kostüm Tasarımı: Fidan Tek Koşar | Işık Tasarımı: İlker Dursun | Müzik: Melih Yüzer | Ses Tasarımı: Uğur Çerkezoğlu | Yönetmen Yardımcıları: Cihan İnan Bekar / Gözde Ayar / Ercan Koçak | Reji Asistanları: Arda Akyüz / Can Esmeray | Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu

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Oyuncular: Alper Altuner, Burak Dur, Çetin Etili, Doğuş Can Uzun, Gözde Ayar, İrem Sultan Cengiz, Özge Çatak.

Tarih & Saat: 19 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekan: Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Önemli Uyarı: "Babil Kuleleri" performansı, ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerde nöbetleri tetikleyebilecek ışıklar içerir.

TERÖR – Ferdinand von Schirach (İnteraktif Hukuk Draması)

164 yolcusu bulunan kaçırılmış bir yolcu uçağı, bir terörist tarafından 70 bin kişinin bulunduğu bir stadyuma çakılmak istenmektedir. Bir savaş uçağı pilotu, emre aykırı hareket ederek 164 kişiyi feda edip 70 bin kişiyi kurtarmayı seçer. "Hayat hayatla tartılabilir mi?" sorusunu merkeze alan oyun, mahkeme salonuna dönüşen sahnede seyirciyi "jüri" yapar. Her temsilin sonunda yapılan oylama, oyunun sonucunu ve adaletin rengini belirler.

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Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Nurkan Erpulat | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Çeviri: Yücel Erten | Dekor/Işık: Kerem Çetinel | Kostüm: Tomris Kuzu | Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu | Yönetmen Yardımcıları: İlkin Tüfekçi / İrem Sultan Cengiz / Sevda Karabulut | Afiş ve Broşür Tasarımı: Önder Sakıp Dündar / Aygen İncel | Afiş Fotoğrafı: Öncü Hırant Gültekin | Ses Tasarımı: Melih Yüzer

Oyuncular: Burak Dur (Lars Koch), Çetin Etili (Yarbay Lauterbach), Fidan Tek Koşar (Hakim), Orhan Kemal Aydın (Avukat Biegler), İlkin Tüfekçi (Fransizka Meiser), Cihan İnan Bekar / Gülce Uğurlu (Savcı Nelson).

Tarih & Saat: 5-27 Kasım 2026 | Saat: 20.00

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Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

ÇOCUK OYUNLARI VE PEDAGOJİK YAKLAŞIM

SİHİRLİ OYUNCAK

Prenses Lina ve Stella’nın hikayesiyle mülkiyet kavramını değil, paylaşmanın getirdiği gerçek mutluluğu ve empatiyi çocukların dünyasına taşır.

Yaratıcı Ekip: Yazan: Zerrin Akdenizli | Yönetmen: Kadir Hasman | Dekor/Kostüm: Suzan Erbilgin Tunca | Koreografi: Gülçin Yiğit | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Müzik Tasarımı: Uğur Çerkezoğlu | Işık Tasarımı: İlker Dursun | Reji Asistanları: Arda Akyüz / Nadide Özkaya | Pedagog: Buket Yılmaz

Oyuncular: Bahar Yılmazer, Emir Taha Sarı, Gülçin Yiğit, Nadide Özkaya, Taha Tegin Özdemir.

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Tarih & Saat: 8-15-22 Kasım 2026 | Saat: 13.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

SEZONUN İLK PRÖMİYERİ: “EN MUTLU KİM?”

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 2026–2027 tiyatro sezonunun ilk prömiyerini çocuk oyunu “En Mutlu Kim?” ile gerçekleştiriyor.

Tiyatroda çalışan ancak bir türlü sahneye çıkıp rol alamayan İbiş’in, mutsuz bir kız çocuğunu yeniden güldürmek amacıyla atıldığı hayal dolu macerayı konu alan oyun; geleneksel tiyatromuzun köklü mirasından güç alıyor.

“En Mutlu Kim?”; Nasreddin Hoca, Keloğlan, Meddah, Karagöz ve Hacivat gibi kültürümüzün unutulmaz figürlerini, büyük gezgin Evliya Çelebi’nin rehberliği ve Yapay Zekâ teknolojisiyle üretilen özel projeksiyon sahneleri eşliğinde günümüz çocuklarıyla buluşturuyor. Geleneksel seyirlik oyunlarımızı çağdaş görsel teknolojilerle harmanlayan bu özel yapım, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de ilham verici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

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Yaratıcı ekip: Yazan: Yavuz Pekman | Yönetmen: Kadir Hasman | Yardımcı Yönetmen: Bulut Akkale | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Hareket Tasarımı: Melis Baykal | Müzik ve Ses tasarımı: Uğur Çerkezoğlu | Dekor- Kostüm Tasarımı: Suzan Ertunca | Işık Tasarım: Bahadır Veznedar | Kukla Tasarım: İlhan Ateş, Necla Burcu Barış |Gölge Perde ve Tasvir Tasarım: Aytek Ünal | Barkovizyon Tasarım: Hakan Gületınmaz, Yılmaz Gökgöz | Asistanlar: Arda Akyüz, Doğuş Can Uzun, Yılmaz Gökgöz

Oyuncular: Ahmet Deniz Kuş, Arda Akyüz, Gülçin Yiğit, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ozan Ekinciel, Yılmaz Gökgöz.

Tarih & Saat: 29 Kasım 2026 | Saat: 13.00

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Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın Kasım ayı programında yer alan tüm oyunların biletleri Biletinial.com ve BBT Gişelerinde satışa çıktı.