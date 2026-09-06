Kerem Görsev'den 3 günde 3 konser

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24 Eylül akşamı Trio ile touché by N Kolay’da müzikseverlere caz dolu bir akşam yaşatacak. 2018’de ‘After The Hurricane’ ve 2019'da Ernie Watts ile kaydettiği ‘Perfect Balance’ albümlerini yayınlayan sanatçı, dinamik performansı ve yüksek enerjisiyle müzikseverlere keyifli bir caz deneyimi sunacak.

Görsev, 25 Eylül akşamı ise bu kez Duygu Tarhan’ı konuk ederek müzikseverlere caz dolu bir akşam yaşatacak. Piyanodaki ustalığını Tarhan'ın yorumuyla harmanlayan sanatçı, touché by N Kolay'da unutulmaz bir performansla müzikseverlerin karşısında olacak.

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Kerem Görsev, 26 Eylül akşamı touché by N Kolay'da tenor saksafonda Engin Recepoğulları'nın eşlik edeceği Quartet performansıyla müzikseverlerle buluşacak. Kendi bestelerinden oluşan zengin repertuvarını güçlü sahne performansıyla buluşturan sanatçı, caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.