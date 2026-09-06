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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kerem Görsev'den 3 günde 3 konser

        Kerem Görsev'den 3 günde 3 konser

        Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24 Eylül'de Trio, 25 Eylül'de vokalde Duygu Tarhan'ın eşlik edeceği Trio ft Duygu Tarhan ve 26 Eylül'de ise tenor saksafonda Engin Recepoğulları'nın eşlik edeceği Quartet ft. Engin Recepoğulları ile Zorlu PSM touché by N Kolay sahnesinde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Kerem Görsev'den 3 günde 3 konser

        Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24 Eylül akşamı Trio ile touché by N Kolay’da müzikseverlere caz dolu bir akşam yaşatacak. 2018’de ‘After The Hurricane’ ve 2019'da Ernie Watts ile kaydettiği ‘Perfect Balance’ albümlerini yayınlayan sanatçı, dinamik performansı ve yüksek enerjisiyle müzikseverlere keyifli bir caz deneyimi sunacak.

        Görsev, 25 Eylül akşamı ise bu kez Duygu Tarhan’ı konuk ederek müzikseverlere caz dolu bir akşam yaşatacak. Piyanodaki ustalığını Tarhan'ın yorumuyla harmanlayan sanatçı, touché by N Kolay'da unutulmaz bir performansla müzikseverlerin karşısında olacak.

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        Kerem Görsev, 26 Eylül akşamı touché by N Kolay'da tenor saksafonda Engin Recepoğulları'nın eşlik edeceği Quartet performansıyla müzikseverlerle buluşacak. Kendi bestelerinden oluşan zengin repertuvarını güçlü sahne performansıyla buluşturan sanatçı, caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

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        #Zorlu PSM
        #Kerem Görsev Chamber Jazz Project
        #caz
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