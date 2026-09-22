Kızılkule’nin gölgesinde caz rüzgârı: 20. Alanya Caz Festivali

Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, 20.'si düzenlenen Palmeras Hotels Uluslararası Caz Festivali'yle yerli ve yabancı birçok sanatçıyı Alanyalılarla buluşturdu.

Kerem Görsev Trio'dan Grammy ödüllü Kübalı piyanist Iván “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express'e, Eylül Ergül'den Della Miles'a; Alanyalılar 17-20 Eylül tarihlerinde Kızılkule'nin büyüleyici atmosferinin içinde harika performanslara şahit oldu.

Alanya hem denizi, hem tarihi hem de gastronomisiyle tam olarak deneyimlemenin birkaç güne sığmayacağı büyüklükte bir kent. Buna bir de cazın ruhunu eklemek kenti çok daha kozmopolit bir yapıya dönüştürüyor.

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Ilık denizi, altın kumları zaten herkesin malumu. Ancak kentin tarihi dokusu da görülmeye değer. Alanya'nın Türkiye'nin deprem faylarının en uzağında yer alan kentlerinden biri olması, bir tarihi yapının 3 bin yıllık katmanlarını görmemizi sağlıyor.

Alanya'nın ünlü Kızılkule'sine baktığımızda duvarların Helen dönemini, üzerinde Roma dönemini, üzerinde Selçuklu dönemini rahatça görebiliyoruz. Deprem olmadığı için yapılar büyük oranda korunmuş.

Aynı zamanda büyüklüğüne ve ince çalışmasına hayranlıkla şaşırdığımız Syedra Antik Kenti de Alanya'nın tarihler boyunca ne kadar önemli ve kritik bir kent olduğunu ortaya koyuyor. Yine deprem olmaması nedeniyle Roma döneminde yaşayan insanların bastığı topraklara basarak yürüdüğümüz antik kent, Helen, Roma, Pagan ve erken Hristiyanlık dönemlerinin günlük hayatını, hikayelerini, efsanelerini bizlere sunuyor.

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2016 yılında çok küçük bir tarihi noktanın kazınmasıyla ortaya çıkmaya başlayan Syedra Antik Kenti, 10 yılın sonunda devasa bir arkeolojik kazı alanına dönüşmüş durumda ve bu çalışmaları sürdüren Prof. Dr. Ertuğ Ergürer'e göre açığa çıkarılan tarihi alan sadece yüzde 20 seviyesinde.

Alanya tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad'la anılan bir kent. Alanya'yı alan, adını veren ve devletin kışlık başkenti yapan kişi Alaeddin Keykubad. Selçuklu sultanı, 1221 yılında Akdeniz kıyısındaki stratejik Kalonoros Kalesi'ni fethederek burayı Alaiye, yani Alanya adıyla yeniden inşa ettiriyor. Kenti büyük bir imar sürecine sokuyor ve büyütüyor.

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Alanya'nın tarihi noktalarını gezerken Alaeddin Keykubad'ın izlerini görmek mümkün.

Bu kadar muz tarlasını belki de sadece Alanya'da görebilirsiniz. Kent inanılmaz ölçüde tropikal meyve yetiştirme cenneti. Muz, feijoa, mango, ejder meyvesi ve avokado gibi birçok tropikal meyvenin yetiştirilmesi için devasa alanlar ve seralar oluşturulmuş.

Dağların denize yakın oluşu ve denizin getirdiği ılıman havanın dağlar ve deniz arasında kalması; bu alanları tropikal meyvelerin yetiştirilmesi için ideal noktalara çevirmiş.

Ve caz...

Alanya Belediyesi'nin caz festivalini 20 yıldır yapıyor oluşu çok değerli ve kent kültürüne harika bir dokunuş. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, değerli sanatçıları Alanyalılarla buluşturuyor.

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Festivalin açılışını yapan Kerem Görsev Trio, daha önce de bu festivalde yer almış harika bir isim. Açılışı takip eden günlerde de birçok değerli caz sanatçısını dinledik. Çok iyi performanslar gördük. Caz'ın ruhunun Kızılkule'nin altındaki Alanyalıları sardığını hissettik. Ancak önümüzdeki festivalde biraz daha caz dinlemeyi isterim. Festivalde harika performanslar olsa da, janranın çok başkalaştığı ve cazdan uzaklaştığı sahneler de oldu. Daha fazla Caz, festivalin ruhuna büyük katkılarda bulunacaktır.

Türk radyo ve televizyonculuğunun duayen ismi İzzet Öz'ün onur konuğu olduğu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın ortaya koyduğu bu güzel geleneğin tüm kentlerimizde yaygınlaşmasını, kentlerimizin Caz'la daha çok buluşmasını gönülden dilerim.