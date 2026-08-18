Klasik müzik, caz ve doğaçlama Bodrum Kalesi'nde

Uluslararası müzik sahnesinde kendine özgü yorumuyla öne çıkan Janoska Ensemble, klasik repertuvarı caz, tango, Latin ve Balkan müziğinin etkileriyle yeniden ele alıyor. Geleneksel icranın yanı sıra doğaçlamaya da geniş yer veren topluluk, 31 Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde vereceği konserde bu yaklaşımını dinleyiciyle paylaşacak.

Ondrej, Roman ve František Janoska kardeşler ile Julius Darvas’tan oluşan topluluğun müzikal geçmişinde nesiller boyunca aktarılan güçlü bir aile geleneği bulunuyor. Janoska kardeşlerin ailesinde altı nesildir aktif olarak sürdürülen müzisyenlik geleneği bulunurken, Julius Darvas’ın ailesinde de üç nesilden fazla süredir kontrbas sanatçılığı devam ediyor.

Klasik müzik eğitimi alan dört sanatçı, bireysel kariyerlerinde edindikleri deneyimi topluluk çatısı altında bir araya getiriyor. Bu birikim, klasik repertuvarın farklı türlerle buluştuğu ve doğaçlamanın önemli bir rol üstlendiği Janoska Style’ın temelini oluşturuyor.

Janoska Ensemble’ın müzik anlayışında klasik eserlerin yeniden düzenlenmesi ve doğaçlama önemli bir yer tutuyor. Mozart, Bach ve Vivaldi gibi bestecilerin eserlerini kendi yorumlarıyla ele alan topluluk, repertuvarına caz, tango, Latin, Balkan ve dünya müziğinden unsurlar ekliyor.

“Janoska Style” olarak tanımlanan bu yaklaşım, eserlerin yalnızca nota üzerinden değil, müzisyenlerin sahnedeki etkileşimi ve anlık yorumları üzerinden de şekillenmesini sağlıyor. Bu nedenle topluluğun performanslarında aynı eser, farklı konserlerde değişen doğaçlamalarla farklı bir karakter kazanabiliyor.

E.C.A. ana sponsorluğunda düzenlenecek Janoska Ensemble konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.