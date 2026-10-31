Klasik müzikten caza Kasım ayında CRR'de 10 konser var

Tekfen Filarmoni Orkestrası | 1 Kasım 2026 Pazar, 20.00

Karadeniz, Hazar ve Doğu Akdeniz ülkelerinden müzisyenleri bir araya getiren Tekfen Filarmoni, 1 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de CRR’de, daimî şefi ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde İsveçli kemancı Daniel Lozakovich’e eşlik edecek. Chicago Senfoni ve Los Angeles Filarmoni gibi orkestraların solisti olan 25 yaşındaki Lozakovich’in ilk yarıda icra edeceği eser, Dmitri Şostakoviç’in Birinci Keman Konçertosu (La minör, Op. 77). Konserin ikinci yarısında Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Fındıkkıran balesinin (Op. 71) ikinci perdesi seslendirilecek. Özbek şef Shokhakimov, 2021’den bu yana Strazburg Filarmoni Orkestrası’nın da müzik direktörü.

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Renaud Garcia-Fons: Blue Maqam | 6 Kasım 2026 Cuma, 20.00

Fransız kontrbasçı ve besteci Renaud Garcia-Fons, 6 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de CRR’de, kızı şarkıcı Solea Garcia-Fons’la kurduğu Blue Maqam topluluğuyla konser verecek. Topluluğun diğer iki üyesi, vibrafon ve bas marimbada Stéphan Caracci ile perküsyonda Jean-Luc Di Fraya. 2024 tarihli Blue Maqam albümü, Doğu ve Akdeniz makamlarından, caz ve blues’tan beslenen ve sekiz farklı dilde söylenen şarkıları bir araya getirdi. Beş telli kontrbasıyla tanınan Garcia-Fons, caz ve dünya müziği albümlerinin yanında sinema ve tiyatro için de besteler yapıyor.

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CRR Türk Müziği Topluluğu | 8 Kasım 2026 Pazar, 20.00

#resim#1407024#

CRR Türk Müziği Topluluğu, 8 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de CRR’de, ressamlar Osman Hamdi Bey ve Fausto Zonaro ile aynı yıllarda İstanbul’da yaşamış bestekârların eserlerini seslendirecek. İki ressamın İstanbul’da çalıştığı bu yıllar, Türk müziğinde klasik ekolün yerini yavaş yavaş şarkı ağırlıklı bir anlayışa bıraktığı döneme denk gelir. Konserin solistleri Gül Yazıcı ve Ahmet Meter. Şef ve tanbur sanatçısı Hakan Talu yönetimindeki topluluk, bu konserde sekiz kişilik saz heyeti ve altı kişilik korodan oluşuyor.

LGT Young Soloists (LGT Genç Solistler) | 19 Kasım 2026 Perşembe, 20.00

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Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 14-25 yaş arası yaylı çalgı solistlerinden oluşan LGT Young Soloists (LGT Genç Solistler), 19 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de CRR’nin konuğu olacak. Topluluğun ayırt edici yanı, üyelerinin aynı konserde hem solist hem orkestra müzisyeni olarak çalması. CRR’deki programda Gustav Holst’un St Paul’s Süiti (Op. 29 No. 2), Ludwig van Beethoven’ın Kreutzer Sonatı (Op. 47), Paul Hindemith’in Trauermusik’i, Giovanni Sollima’nın Violoncelles, vibrez! adlı eseri ve Giovanni Bottesini’nin Gran Duo Concertante’si seslendirilecek. Kemancı ve eğitimci Alexander Gilman’ın 2013’te kurduğu topluluk, kuruluşundan iki yıl sonra Sony Music/RCA Red Seal için kayıt yapan ilk gençlik orkestrası olmuştu. Philip Glass’ın 14 No’lu Senfoni’si de bu topluluk için yazıldı.

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CRR Caz Orkestrası & Aubrey Logan & Sezin Ahmet Türkmenoğlu | 20 Kasım 2026 Cuma, 20.00

#resim#1407026#

CRR Caz Orkestrası, 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de CRR’de Amerikalı şarkıcı ve trombon sanatçısı Aubrey Logan ile kontrbas sanatçısı Sezin Ahmet Türkmenoğlu’na eşlik edecek. Logan, 2009’da Montreux Caz Festivali kapsamındaki Shure-Montreux Jazz Voice Competition’da hem jüri hem dinleyici ödülünü kazanmıştı. Los Angeles City College’da bas dersleri veren Türkmenoğlu, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde caz icrası alanında doktora yaptı. Big band sesini yaylılarla zenginleştiren orkestrayı besteci ve aranjör Nail Yavuzoğlu yönetecek.

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CRR Senfoni Orkestrası | 24 Kasım 2026 Salı, 20.00

CRR Senfoni Orkestrası, 24 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de CRR’de Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu’nun baş şefi ve sanat yönetmeni Ayyub Guliyev yönetiminde arp sanatçısı Merve Kocabeyler’e eşlik edecek. Gustav Mahler’in Beşinci Senfoni’sinden Adagietto ile başlayan programın ilk yarısında Kocabeyler’in solist olarak yer alacağı eser, Reinhold Glière’in Arp Konçertosu (Mi bemol majör, Op. 74). Konserin ikinci yarısında Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Pathétique” adıyla bilinen Senfoni No. 6’sı (Si minör, Op. 74) seslendirilecek. Uluslararası arp yarışmalarında birincilikler kazanan Kocabeyler, Milano’daki Teatro alla Scala’da geçen yılların ardından 2025’te İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’na katıldı.

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Ahmet Aslan | 26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00

Anadolu ve Mezopotamya’nın geleneksel ezgilerini kendi yorumuyla seslendiren Ahmet Aslan, 26 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de CRR’de dinleyiciyle buluşacak. Sanatçı, gitar ve bağlamanın yanında, klasik gitarla bağlamayı birleştirerek geliştirdiği Di-Tar adlı enstrümanı çalıyor. Türkçe ve Zazaca şarkılar söyleyen Aslan’ın müziği, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kullanıldıktan sonra geniş bir dinleyiciye ulaşmıştı. Sanatçı, Va u Waxt (Rüzgâr ve Zaman) ve Meleklerin Dansı albümlerinin yanında “Minnet Eylemem” yorumuyla da tanınır.

Mirabassi, Di Modugno, Balducci Trio: Amori Sospesi | 27 Kasım 2026 Cuma, 20.00

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İtalyan klarnetçi Gabriele Mirabassi, gitarist Nando Di Modugno ve basçı Pierluigi Balducci, 27 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de CRR’de konser verecek. Konserin adı, üçlünün 2015’te yayımladığı ve Henry Mancini, Pat Metheny ile Lyle Mays gibi bestecilerin eserlerini kendi besteleriyle birlikte yorumladığı Amori Sospesi albümünden geliyor. Brezilyalı gitarist ve besteci Guinga ile yaptığı ortak albümlerle tanınan Mirabassi, Ekim 2024’te de akordeoncu Simone Zanchini ile CRR’nin konuğu olmuştu. Üçlünün basçısı Balducci, tango alanında çalışan Nuevo Tango Ensamble’ın da üyesi.

Alternatif Pazar: Gevende | 29 Kasım 2026 Pazar, 20.00

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Psikedelik rock, folk, caz ve deneysel müzikten beslenen, doğaçlamaya geniş yer veren Gevende, 29 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de CRR’nin “Alternatif Pazar” konserinde çalacak. 2000’de Eskişehir’de kurulan grubun ilk albümü Ev 2006’da, son albümü Kırınardı 2017’de yayımlandı. Gevende, sekiz yıl aradan sonra Mart 2025’te “Düş” adlı bir tekliyle dinleyicisine dönmüştü. Grubun bugünkü kadrosunda Ahmet Kenan Bilgiç (gitar, vokal), Okan Kaya (bas gitar), Gökçe Gürçay (davul, vurmalılar), Ömer Öztüyen (viyola) ve Serkan Emre Çiftçi (trompet) yer alıyor.

Sévère, Pascal, Doulcet Trio | 30 Kasım 2026 Pazartesi, 20.00

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Fransız klarnetçi Raphaël Sévère, viyolonselci Aurélien Pascal ve piyanist Jean-Baptiste Doulcet, 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de verecekleri oda müziği konseriyle CRR’nin Kasım programını kapatacak. Konserin ilk yarısı Vincent d’Indy’nin Klarnet, Viyolonsel ve Piyano için Üçlü’süne (Op. 29) ayrıldı; ikinci yarıda Rita Strohl’un aynı kadro için yazdığı Arlequin et Colombine yer alıyor. Pascal, Strohl’un bu üçlüsünü 2024’te yayımlanan bir albüm için kaydetmişti. Üç müzisyen de Paris Ulusal Yüksek Müzik ve Dans Konservatuvarı’nda (CNSMDP) yetişti.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun Kasım konserleri 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında saat 20.00’de gerçekleşecek. Konserlerin biletleri Biletix'te satışa çıktı.