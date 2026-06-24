Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Mac DeMarco 2 Temmuz'da İstanbul'da 

        Mac DeMarco 2 Temmuz'da İstanbul'da 

        Bağımsız müziğin ve lo-fi kültürünün küresel ölçekteki en tanınmış figürlerinden şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Mac DeMarco, Epifoni organizasyonuyla 2 Temmuz 2026 akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Merakla beklenen bu yaz konserinin biletleri satışta...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mac DeMarco 2 Temmuz'da İstanbul'da 

        Kendi tanımlamasıyla 'jizz jazz' akımının öncüsü olan Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, 2026 yaz turnesi kapsamında İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        2 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan konser, indie rock ve lo-fi dinamiklerini bir araya getirecek. Merakla beklenen bu yaz konserinin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

        Müzik sahnesine adım attığı 2012 yılından bugüne kadar altı stüdyo albümü yayınlayan DeMarco, üretimleriyle kendi jenerasyonunun belirgin seslerinden biri haline geldi.

        Aylık 22 milyon dinleyici ortalamasına sahip olan müzisyen, kariyeri boyunca Coachella, Glastonbury, Lollapalooza ve Primavera Sound gibi dünyanın en büyük müzik festivallerinde performans sergiledi.

        Michael Jackson, Neil Young ve Black Sabbath gibi isimlerden ilham alan sanatçı, aynı zamanda kurduğu plak şirketi üzerinden bağımsız yetenekleri desteklemeyi sürdürüyor.

        Bu yıl yayımladığı son stüdyo albümü 'Guitar' ile müzikal rotasını genişleten DeMarco, İstanbul konserinde bu albümdeki yeni üretimlerinin yanı sıra 'For the First Time', 'My Kind of Woman' ve 'Chamber of Reflection' gibi sadeliğiyle öne çıkan klasikleşmiş şarkılarına da yer verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Parlayan Yıldızlar konserleriyle genç yeteneklere sahnesini açarak onları kariyerlerinin başında dinleyicileriyle buluşturan İş Sanat'ta, sezon boyunca sergilenen başarılı performansların ardından verilen "Meriç Soylu Ödülleri" sahiplerini buldu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!