Mac DeMarco 2 Temmuz'da İstanbul'da 

Kendi tanımlamasıyla 'jizz jazz' akımının öncüsü olan Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, 2026 yaz turnesi kapsamında İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

2 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan konser, indie rock ve lo-fi dinamiklerini bir araya getirecek. Merakla beklenen bu yaz konserinin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Müzik sahnesine adım attığı 2012 yılından bugüne kadar altı stüdyo albümü yayınlayan DeMarco, üretimleriyle kendi jenerasyonunun belirgin seslerinden biri haline geldi.

Aylık 22 milyon dinleyici ortalamasına sahip olan müzisyen, kariyeri boyunca Coachella, Glastonbury, Lollapalooza ve Primavera Sound gibi dünyanın en büyük müzik festivallerinde performans sergiledi.

Michael Jackson, Neil Young ve Black Sabbath gibi isimlerden ilham alan sanatçı, aynı zamanda kurduğu plak şirketi üzerinden bağımsız yetenekleri desteklemeyi sürdürüyor.

Bu yıl yayımladığı son stüdyo albümü 'Guitar' ile müzikal rotasını genişleten DeMarco, İstanbul konserinde bu albümdeki yeni üretimlerinin yanı sıra 'For the First Time', 'My Kind of Woman' ve 'Chamber of Reflection' gibi sadeliğiyle öne çıkan klasikleşmiş şarkılarına da yer verecek.