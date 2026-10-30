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        Haberler Kültür-Sanat Resim ‘Makas, Sicim’ sergisi Zorlu PSM'de

        ‘Makas, Sicim’ sergisi Zorlu PSM'de

        Zorlu PSM'nin, 18–25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği PSM Genç ile Ambidexter Gallery iş birliğiyle E. S. Kibele Yarman'ın 'Makas, Sicim' sergisi 17 Ocak 2027'ye kadar PSM Genç alanında sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        'Makas, Sicim' sergisi Zorlu PSM'de

        Zorlu PSM, 18–25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik Garanti BBVA Genç sponsorluğunda hayata geçirdiği PSM Genç farklı disiplinlerden sanatçılar ve üretim pratikleriyle gençleri buluşturmaya devam ediyor.

        Ambidexter Gallery iş birliğiyle düzenlenen E. S. Kibele Yarman’ın “Makas, Sicim” sergisi, sanatçının çok disiplinli sanat ve tasarım pratiğini PSM Genç alanına taşıyor. Zorlu PSM bünyesinde yer alan PSM Genç alanı, her gün 10.00–22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

        Tasarım çalışmaları The New York Times, The Atlantic ve The Economist gibi uluslararası yayınlarda yer alan E. S. Kibele Yarman, illüstrasyon ve kolajı da kapsayan üretimlerinde iplik, dikiş ve boşluğu birer malzeme olarak kullanıyor.

        Sanatçının kumaş ve kağıt yüzeyler üzerine yaptığı müdahaleler, kişisel ve kolektif hafızadan izler taşıyor. Makasın ve iğne ipliğin ritmiyle şekillenen yüzeyler, dekoratif bir anlatımın ötesine geçerek yansıtıcı bir dil oluşturuyor.

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        Yarman’ın “kişisel seyir defterleri” olarak tanımladığı metinler, nakışla işlendikçe harflerin farklı biçimlere ve atmosferik unsurlara işaret eden imgelere dönüşmesini sağlıyor. “Makas, Sicim” sergisi, sanatçının iplik, dikiş ve metin üzerinden geliştirdiği anlatım dilini bir araya getiriyor. E. S. Kibele Yarman’ın “Makas, Sicim” sergisi, 17 Ocak 2027’ye kadar PSM Genç alanında sanatseverleri bekliyor.

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