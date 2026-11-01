MIX Festival 10 yaşında

Zorlu PSM’nin 10 yıldır müzikseverlerle buluşturduğu MIX Festival by Modundayız, 6 Kasım’da alternatif müzik sahnesinin farklı coğrafyalardan yükselen seslerini İstanbul’da bir araya getiriyor. Elektronik müzikten psychedelic rock’a, Anadolu ezgilerinden deneysel seslere uzanan programıyla festival, yerleşik müzik türlerinin sınırlarını aşan sanatçılara ve özgün üretimlere alan açıyor.

MIX Festival, geniş kitlelerin yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra henüz keşfedilmeyi bekleyen sanatçıları da programına taşıyarak müzikseverlere yeni müzikal karşılaşmalar sunuyor. Onuncu yılında da festivalin merkezinde, farklı seslere duyulan merak ve yeni müzikler keşfetmenin heyecanı yer alıyor.

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Anadolu'dan Yükselen Sesler, Yeni Müzikal Yorumlar

MIX Festival’in keşif odaklı programında, geleneksel müzik mirasını çağdaş türlerle yeniden yorumlayan sanatçılar da dikkat çekiyor.

Hamburg doğumlu bağlama sanatçısı Derya Yıldırım’ın öncülüğündeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Anadolu halk müziğini psychedelia, caz ve funk ile harmanlayan özgün sound’uyla festivalde sahne alacak. Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan Islandman ise Anadolu müziğini elektronik dokularla buluşturan ve “Neo-Turkish Psychedelia” olarak tanımladıkları müzikal yaklaşımlarını beşinci albümleri Island5 ile MIX Festival’e taşıyacak.

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Geleneksel enstrümanları drum & bass, jazzstep ve downtempo ile birleştiren Cihangir Eryıldız, Jungle Funk Live projesiyle sahne alırken, Ezgi Yelen’in Koffein Club Radio projesi İstanbul’un enerjisini “feel-good city house” yaklaşımıyla festival alanına taşıyacak.

Alternatif Müziğin Keşfedilmeyi Bekleyen İsimleri MIX Festival’de

MIX Festival, uluslararası alternatif müzik sahnesinde kendine özgü tarzlarıyla dikkat çeken sanatçıları İstanbul’daki dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

House-pop’u Fransız dokunuşları ve İtalyan esintileriyle bir araya getiren Dov’è Liana, Avrupa turnesinin ardından MIX Festival sahnesine konuk olacak. Pitchfork ve NPR gibi uluslararası müzik mecralarının dikkatini çeken İtalyan sanatçı Dumbo Gets Mad, retro sesleri elektronik müzik ve funk ritimleriyle buluşturan tarzını, beşinci albümü Five Eggssonrasında İstanbul’a taşıyacak.

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Vokal performansını canlı loop teknikleri ve elektronik müzik üretimiyle birleştiren Donna Mobile by Elif Çağlar ise house, electro ve techno arasında şekillenen performansıyla festivalin farklı müzikal yaklaşımları bir araya getiren programında yer alacak.

Farklı coğrafyalardan ve müzik türlerinden bu isimler, MIX Festival’in on yıldır sürdürdüğü keşif anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor. Festival, müzikseverlere yalnızca sevdikleri sanatçıları dinleme değil, daha önce karşılaşmadıkları sesleri keşfetme fırsatı da sunuyor.

Sesin ve Görsel Sanatların Kesiştiği Yeni Deneyimler

MIX Festival’in keşif anlayışı yalnızca müzik türleriyle sınırlı kalmıyor. Festival, elektronik müzik ile görsel sanatları bir araya getiren deneysel performanslara da alan açıyor.

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DJ performanslarını görsel sanatlarla buluşturan Amerikalı sanatçı Ari Alpert, elektronik müzik ve çağdaş sanat alanındaki üretimlerini festival sahnesine taşıyacak. Doğa ile teknoloji arasındaki ilişkiyi dijital sistemler üzerinden ele alan yeni medya ve görsel-işitsel performans sanatçısı Berdin Demir, ses ve görüntünün birlikte şekillendiği deneysel bir performans sunacak.

Roma’nın kentsel belleğini ses ve görüntü aracılığıyla yeniden yorumlayan Touchy Toy Collective ise Concrete Casings projesiyle festivalin disiplinlerarası seçkisine katkıda bulunacak.

Müziğin farklı disiplinlerle kurduğu ilişkiyi de programına taşıyan MIX Festival, onuncu yılında izleyicilerini yeni seslerin, beklenmedik karşılaşmaların ve farklı sanat deneyimlerinin peşinden gitmeye davet ediyor.

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Modundayız katkılarıyla, Coca-Cola, Salomon ve Culturelle® alt sponsorluğunda gerçekleştirilecek MIX Festival by Modundayız’ın biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.