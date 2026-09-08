Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Murat Karahan'dan 'Romantikler'

        Murat Karahan'dan 'Romantikler'

        Tenor Murat Karahan, Elvis Presley, Frank Sinatra, Sting ve Charles Aznavour'un unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirdiği "Romantikler" programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Murat Karahan'dan 'Romantikler'

        Dünya opera sahnelerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden tenor Murat Karahan’ı “Romantikler” programıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. 2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde başlayan sanat kariyerinde Letonya Ulusal Operası, Berlin Deutsche Oper, Bolşoy Tiyatrosu, Wiener Staatsoper, Arena di Verona ve Münih Bayerische Staatsoper gibi dünyanın önemli opera sahnelerinde başroller üstlenen sanatçı, Franco Zeffirelli gibi önemli sanatçılarla da aynı prodüksiyonlarda yer aldı. Arena di Verona Opera Festivali başta olmak üzere uluslararası festivallerde sergilediği performanslarla dikkat çeken sanatçı, 2021 yılında İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

        REKLAM

        Opera sahnelerindeki güçlü yorumunu bu kez sevilen aşk şarkılarına taşıyan Murat Karahan, “Romantikler” programında Elvis Presley, Frank Sinatra, Sting ve Charles Aznavour’un hafızalara kazınan eserlerini seslendirirken, Sezen Aksu ve Şehrazat’ın Türk müziğinde iz bırakan şarkılarına da repertuvarında yer veriyor. Farklı dönemlerden ve müzikal dünyalardan eserleri aynı sahnede buluşturan “Romantikler”, Murat Karahan’ın güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlere aşk, müzik ve nostalji dolu özel bir gece yaşatacak. Konserin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #murat karahan
        #sezen aksu
        #Romantikler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı