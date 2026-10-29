Nexus Trio ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, dünyanın en prestijli sahnelerinden Berlin Philharmonie’deki prömiyerinin ardından Türkiye’deki ilk konserini verecek olan Nexus Trio’yu klasik müzikseverlerle buluşturuyor.

Birsen Ulucan

Keman, viyolonsel ve piyanonun en rafine birlikteliğini uluslararası düzeyde sergilemek amacıyla kurulan topluluk; seçkin Türk müzisyenleri Hande Küden (keman), Birsen Ulucan (piyano) ve Çağ Erçağ’ı (viyolonsel) aynı sahnede bir araya getiriyor. Ekip bu özel lansman konserinde, Ludwig van Beethoven’ın Op.1 No.3 Do minör Piyano Triosu ile Türk besteci Oğuzhan Balcı’nın 1. Piyano Triosu’nu seslendirmeye hazırlanıyor.

Çağ Erçağ

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Nexus Trio, 3 Kasım Salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak. Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.