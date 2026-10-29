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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Nexus Trio ENKA Sanat'ta

        Nexus Trio ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat, 3 Kasım Salı akşamı keman sanatçısı Hande Küden, piyanist Birsen Ulucan ve viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ'ı, Nexus Trio çatısı altında aynı sahnede buluşturuyor. Berlin Philharmonie'deki prömiyerinin ardından Türkiye'deki ilk konserini ENKA Oditoryumu'nda verecek olan topluluk, oda müziğinin seçkin örneklerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Nexus Trio ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat, dünyanın en prestijli sahnelerinden Berlin Philharmonie’deki prömiyerinin ardından Türkiye’deki ilk konserini verecek olan Nexus Trio’yu klasik müzikseverlerle buluşturuyor.

        Birsen Ulucan
        Birsen Ulucan

        Keman, viyolonsel ve piyanonun en rafine birlikteliğini uluslararası düzeyde sergilemek amacıyla kurulan topluluk; seçkin Türk müzisyenleri Hande Küden (keman), Birsen Ulucan (piyano) ve Çağ Erçağ’ı (viyolonsel) aynı sahnede bir araya getiriyor. Ekip bu özel lansman konserinde, Ludwig van Beethoven’ın Op.1 No.3 Do minör Piyano Triosu ile Türk besteci Oğuzhan Balcı’nın 1. Piyano Triosu’nu seslendirmeye hazırlanıyor.

        Çağ Erçağ
        Çağ Erçağ
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        Nexus Trio, 3 Kasım Salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak. Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.

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        #çağ erçağ
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