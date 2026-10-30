Oğuz Baykara'nın Genji’nin Hikayesi çevirisine ödül

Hoşgörü, barış, kültürel miras, bilim, sanat ve insanlığa değer katan yaşamları görünür kılmak amacıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri kapsamında şiir, edebiyat, bilim, Anadolu tarım mirası, kadın liderlik ve ilham, görsel sanatlar ve gastronomi tarihi gibi farklı alanlarda ödüller verildi.

UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazineleri” yaklaşımı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın değerlendirme ölçütleri esas alınarak belirlenen ödüllerde, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayımlanan “Genji’nin Hikayesi” adlı eserin çevirmeni Oğuz Baykara, Çeviri Ödülü’ne layık görüldü. Japon edebiyatının başyapıtları arasında yer alan ve sıklıkla “dünyanın ilk romanı” olarak anılan eser, üç kuşağa yayılan anlatısı, 54 bölümü ve yaklaşık 450 karakteriyle edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip. Oğuz Baykara’ya verilen Çeviri Ödülü, dünya edebiyatının önemli eserlerini Türkçeye kazandıran çeviri çalışmalarının kültürel mirasın aktarımındaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.