Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Pera Müzesi'nde Yazar-Editör Sohbetleri başlıyor

        Pera Müzesi'nde Yazar-Editör Sohbetleri başlıyor

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği Yazar-Editör Sohbetleri serisine yeni sezonda  Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek dört farklı buluşmayla devam edecek. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pera Müzesi'nde Yazar-Editör Sohbetleri başlıyor

        Doğayla kurduğumuz bağı hatırlamak

        Yeni sezonun 24 Eylül Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek ilk buluşması, yazar ve çevirmen Kıymet Erzincan Kına ile sanatçı, yazar ve otacı Emine Boyner’i bir araya getiriyor. İnsan ile doğa arasındaki bağın izini modern anlatıların ötesinde dilin, mitin ve ritüelin sessiz hafızasında süren sohbet; sözlü kültürlerin taşıdığı bilgi, kelimelerin hafızası ve yaşamın döngüsel akışı üzerinden yerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Eleştirinin dönüştürücü gücü

        REKLAM
        Aslı Güneş
        Aslı Güneş

        Serinin 22 Ekim Perşembe 19.00’daki buluşmasında editör ve edebiyat eleştirmeni Aslı Güneş ile uzun yıllardır yayıncılık alanında çalışan editör ve yazar Mustafa Arslantunalı, kaybettiğimiz ya da biçim değiştiren eleştiri kültürünü edebiyat ve kitap eleştirileri üzerinden değerlendiriyor. Eleştirinin düşünceyi keskinleştiren, eseri ve fikri dönüştüren, ortak bir tartışma zemini oluşturan gücünden neden giderek uzaklaştığımız sorusuna odaklanan konuşmacılar; eleştirinin imkânlarını, sınırlarını ve günümüzde neden daha zor bir pratiğe dönüştüğünü tartışıyor.

        REKLAM

        Dijital dünyada güç kimin elinde?

        Öznur Karakaş
        Öznur Karakaş

        26 Kasım Perşembe günü 19.00’da düzenlenecek etkinlik, Telemak’tan yayımlanan Tekno-Feodalizm derlemesi vesilesiyle akademisyen, çevirmen ve Terrabayt’ın kurucu editörlerinden Öznur Karakaş’ı; felsefe alanında çalışmalarını sürdüren yazar ve çevirmen Ege Çoban’ı ve kültürel çalışmalar ile dijital kültür alanlarına odaklanan akademisyen ve editör Koray Kırmızısakal’ı ağırlıyor. Konuşmacılar; Yanis Varoufakis, Cédric Durand, Evgeny Morozov ve farklı disiplinlerden düşünürlerin katkılarıyla şekillenen derlemeden hareketle dijital ekonomide ortaya çıkan yeni iktidar biçimlerini, teknoloji şirketlerinin artan etkisini ve geleceğe ilişkin olası senaryoları ele alıyor.

        REKLAM

        Çevirinin ve yayıncılığın belleği

        Müge Gürsoy Sökmen
        Müge Gürsoy Sökmen

        Sezonun 17 Aralık Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek son buluşmasında Metis Yayınları’nın kurucu ortağı, editör ve çevirmen Müge Gürsoy Sökmen ile çevirmen ve editör Savaş Kılıç, Metis Çeviri+ vesilesiyle bir araya geliyor. Türkiye’de çeviri üzerine düşünsel ve kültürel tartışmalara önemli bir alan açan Metis Çeviri dergisini odağına alan etkinlikte, derginin ortaya çıkış süreci ve yayıncılık ile çeviri alanında bıraktığı iz konuşuluyor. Dergide yayımlanan yazılardan hazırlanan Metis Çeviri+ seçkisinin kitaplaşma hikâyesini de paylaşan Sökmen ve Kılıç, editörlük ve çeviri alanındaki deneyimlerini aktarıyor.

        REKLAM

        Etkinlekler Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pera Müzesi
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
        #edebiyat
        #editör
        #SOHBET
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'nde 3. turda Cumhur İttifakı 23, CHP 19 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde 3. turda Cumhur İttifakı 23, CHP 19 oy aldı
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı