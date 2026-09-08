Pera Müzesi'nde Yazar-Editör Sohbetleri başlıyor

Doğayla kurduğumuz bağı hatırlamak

Yeni sezonun 24 Eylül Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek ilk buluşması, yazar ve çevirmen Kıymet Erzincan Kına ile sanatçı, yazar ve otacı Emine Boyner’i bir araya getiriyor. İnsan ile doğa arasındaki bağın izini modern anlatıların ötesinde dilin, mitin ve ritüelin sessiz hafızasında süren sohbet; sözlü kültürlerin taşıdığı bilgi, kelimelerin hafızası ve yaşamın döngüsel akışı üzerinden yerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

Eleştirinin dönüştürücü gücü

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Aslı Güneş

Serinin 22 Ekim Perşembe 19.00’daki buluşmasında editör ve edebiyat eleştirmeni Aslı Güneş ile uzun yıllardır yayıncılık alanında çalışan editör ve yazar Mustafa Arslantunalı, kaybettiğimiz ya da biçim değiştiren eleştiri kültürünü edebiyat ve kitap eleştirileri üzerinden değerlendiriyor. Eleştirinin düşünceyi keskinleştiren, eseri ve fikri dönüştüren, ortak bir tartışma zemini oluşturan gücünden neden giderek uzaklaştığımız sorusuna odaklanan konuşmacılar; eleştirinin imkânlarını, sınırlarını ve günümüzde neden daha zor bir pratiğe dönüştüğünü tartışıyor.

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Dijital dünyada güç kimin elinde?

Öznur Karakaş

26 Kasım Perşembe günü 19.00’da düzenlenecek etkinlik, Telemak’tan yayımlanan Tekno-Feodalizm derlemesi vesilesiyle akademisyen, çevirmen ve Terrabayt’ın kurucu editörlerinden Öznur Karakaş’ı; felsefe alanında çalışmalarını sürdüren yazar ve çevirmen Ege Çoban’ı ve kültürel çalışmalar ile dijital kültür alanlarına odaklanan akademisyen ve editör Koray Kırmızısakal’ı ağırlıyor. Konuşmacılar; Yanis Varoufakis, Cédric Durand, Evgeny Morozov ve farklı disiplinlerden düşünürlerin katkılarıyla şekillenen derlemeden hareketle dijital ekonomide ortaya çıkan yeni iktidar biçimlerini, teknoloji şirketlerinin artan etkisini ve geleceğe ilişkin olası senaryoları ele alıyor.

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Çevirinin ve yayıncılığın belleği

Müge Gürsoy Sökmen

Sezonun 17 Aralık Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek son buluşmasında Metis Yayınları’nın kurucu ortağı, editör ve çevirmen Müge Gürsoy Sökmen ile çevirmen ve editör Savaş Kılıç, Metis Çeviri+ vesilesiyle bir araya geliyor. Türkiye’de çeviri üzerine düşünsel ve kültürel tartışmalara önemli bir alan açan Metis Çeviri dergisini odağına alan etkinlikte, derginin ortaya çıkış süreci ve yayıncılık ile çeviri alanında bıraktığı iz konuşuluyor. Dergide yayımlanan yazılardan hazırlanan Metis Çeviri+ seçkisinin kitaplaşma hikâyesini de paylaşan Sökmen ve Kılıç, editörlük ve çeviri alanındaki deneyimlerini aktarıyor.

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Etkinlekler Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.