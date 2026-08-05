RHM'de 'Güz Konferansları' başlıyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihi odaklı öğrenim programlarına “Güz Konferansları” ile devam ediyor. 5 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve dört hafta sürecek konferans serisi, Empresyonizm akımının doğuşunu, ışık ve renkle şekillenen estetik dönüşümünü, modern sanattaki mirasını ve Türk resmindeki yansımalarını, uzman sanat tarihçilerinin kapsamlı anlatımlarıyla ele alacak.

Konferans serisinin ilk oturumunda Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Sanayi Devrimi ve toplumsal değişimlerle birlikte Paris’in 19. yüzyılda modern sanatın başkenti haline gelişini incelerken; Prof. Dr. Nilüfer Öndin, atölyelerden çıkıp doğaya yönelen sanatçıların gün ışığını ve renkleri tuvale nasıl aktardıklarını anlatacak. Katılımcılar Empresyonizm akımının açtığı kapıları ve bıraktığı derin izlerin dönemsel örneklerini Doç. Dr. Seda Yavuz’dan dinlerken, Prof. Dr. Gül İrepoğlu ise 1914 Kuşağı’nı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminde Paris’e giden sanatçılarımızın Türk resim sanatına kazandırdıkları yeni renk anlayışını ve özgün üslubu mercek altına alacak.

Birbirinden değerli sanat tarihi uzmanları eşliğinde dört hafta sürecek program cumartesi günleri 12.00-14.00 saatleri arasında BlackBox’ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda bir sertifika sunulacak.

Konferansların biletleri Biletix’te satışa çıktı.

RHM Güz Konferansları Takvimi

5 Eylül Cumartesi, 12.00-14.00: “19. Yüzyılda Paris'te Sanatın Dönüşümü” / Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu

“19. Yüzyılda Paris'te Sanatın Dönüşümü” / Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu 12 Eylül Cumartesi, 12.00-14.00: “Işığın Peşinde: Empresyonizmin Öncüleri” / Prof. Dr. Nilüfer Öndin

“Işığın Peşinde: Empresyonizmin Öncüleri” / Prof. Dr. Nilüfer Öndin 19 Eylül Cumartesi, 12.00-14.00: “Empresyonizmin Mirası ve Etkileri” / Doç. Dr. Seda Yavuz

26 Eylül Cumartesi, 12.00-14.00: “1914 Kuşağı ve Resmimizde Empresyonizm” / Prof. Dr. Gül İrepoğlu