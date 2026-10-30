Sakıp Sabancı Müzesi’nde çocuk atölyeleri sürüyor

Yoko Ono’nun dünyasından ilham alan atölyeler

8 Kasım Pazar günü 13.00–14.00 saatleri arasında, 3–5 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek Sınırsız Renkler, Barış İçinde Ülkeler atölyesinde çocuklar, Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinde yer alan Harita Düşleme Parçası adlı yapıttan ilham alarak sınırları yeniden yorumlayacak, hayalî ülkeler tasarlayıp kendi haritalarını oluşturacaklar.

18 Kasım Çarşamba günü 13.00–14.00 saatleri arasında, 5–7 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek Gökyüzüne Adım Adım atölyesinde çocuklar, Yoko Ono’nun umut, özgürlük ve dönüşüm kavramlarına odaklanan yapıtlarıyla tanışacak; sanatçının gökyüzünü bir özgürlük ve sonsuz olasılıklar alanı olarak ele alan yaklaşımından ilhamla kendi umut merdivenlerini tasarlayacaklar. Her basamağa bir hayal, bir dilek ya da geleceğe dair bir düşünce yerleştirecekler.

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19 Kasım Perşembe günü, 11.00–13.00 saatleri arasında 7–9 yaş arası çocuklara yönelik Yazar Buluşması: Bir Cümleyle Başlayan Hayaller, 14.00–16.00 saatleri arasında ise 10–12 yaş arası çocuklara yönelik Yazar Buluşması: Sanat Bir Talimatla Başlar mı? atölyeleri düzenlenecek. Çocuklar, Kafanda Tamamlanan Kitap: Yoko Ono’nun Dünyasına Katıl adlı kitabı yazarı ve çizeri Ecem Arslanay’la birlikte okuyacak. Ardından Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisini gezerek kendi sanat talimatlarını yazacaklar. Etkinlik sonunda her katılımcıya Kafanda Tamamlanan Kitap: Yoko Ono’nun Dünyasına Katıl hediye edilecek.

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Gökyüzüne Bakmak başlıklı atölye, 28 Kasım Cumartesi günü 12.00–13.30 saatleri arasında, 6–9 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek. Atölyede çocuklar, Yoko Ono’nun gökyüzünden ilham alan yapıtlarını keşfedecek. Müzenin farklı noktalarından gökyüzünü gözlemleyen çocuklar, seçtikleri bir kadrajı fotoğraflayarak ortak bir kolaj oluşturacak.

Sanat ve tarihin izinde: Küçük Romantikler

28 Kasım Cumartesi günü 14.00–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Küçük Romantikler II: Geçmişin Kokusu atölyesinde 7–10 yaş aralığındaki çocuklar, Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’ndaki eserlerden yola çıkarak Napolyon döneminin resimlerini, müziğini, edebiyatını ve gündelik yaşamını inceleyecek. Atölyenin sonunda çocuklar, Homemade Aromatherapy işbirliğiyle geçmişten ilham alan kendi kokularını tasarlayacaklar.

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Minik ziyaretçiler için müzede ilk keşifler

Çocukların ebeveynleriyle birlikte sanatla tanıştığı Pusetli Aileler Programı, kasım ayında da farklı atölyelerle devam edecek.

18–36 aylık çocuklar için 8 Kasım Pazar günü 11.00–12.00 saatleri arasında Hisset, Dokun, Hayal Et ve 13 Kasım Cuma günü 11.00–12.00 saatleri arasında Hayallerin Ötesinde, 2–4 yaş aralığındaki çocuklar için 18 Kasım Çarşamba günü 11.00–12.00 saatleri arasında Merak Et, Keşfet ve Öğren atölyeleri düzenlenecek.