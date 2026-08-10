Sanat eğitiminden dijital arşive

İstanbul Modern tarafından hazırlanan, “Sanat Yolunda” projesine katılan genç sanatçıların üretimleri, müzenin web sitesinde yer alan çevrim içi galeri aracılığıyla erişime açıldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden programa dahil olan genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan dijital gösterim alanı, katılımcıların proje süresince geliştirdikleri çalışmaları bir araya getiriyor. Galeri, genç sanatçıların üretimlerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarına olanak sağlarken, projenin iki yıllık birikimini de kalıcı bir dijital arşive dönüştürüyor.

“Üretimlerin görünürlüğünü artıran bir alan oluşturuyoruz”

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Projenin destekçisi Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu, projenin genç sanatçıların gelişim süreçlerini desteklemenin yanı sıra eserlerinin görünürlüğünü artıran bir platforma dönüştüğünü belirtti.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol ise dijital Katılımcı Galerisi’nin projenin sürdürülebilir çıktılarından biri olduğunu vurgulayarak, “Program kapsamında genç sanatçıların üretimlerini paylaşabilecekleri, çalışmalarını görünür kılabilecekleri bir alan yaratmayı önemsiyoruz. Bu platform, farklı şehirlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getirerek ortak bir paylaşım alanı oluşturuyor” diye konuştu.

“Sanat Yolunda” projesinin çevrim içi Katılımcı Galerisi’nde yer alan çalışmalar, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

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“Sanat Yolunda” hakkında

“Sanat Yolunda” projesi, ikinci yılını tamamlayarak bugüne kadar 200 genç sanatçıya ulaştı. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen atölyeler, sanat tarihi seminerleri ve çevrim içi buluşmalarla genç sanatçıların üretim süreçleri desteklendi.

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İlk yılında Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilen program kapsamında genç sanatçılar; Prof. Dr. Necla Rüzgâr’ın “İnsan Etkisi”, Prof. Dr. Alper Maral’ın “Ses ve Kültür”, Sabire Susuz’un “Otantik Özne” ve Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakcı’nın “Doğa ve Sanat” başlıklı atölyelerine katıldı. Projenin ikinci yılında ise rota Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars’a uzandı. Bu kapsamda Adana’da Neriman Polat ile “Bellek ve Kolektif Hafıza”, Diyarbakır’da Seçkin Pirim ile “Yeni Form Arayışları”, Artvin’de Ahmet Elhan ile “Nesneler ve Gölgeler” ve Kars’ta Bager Akbay ile “Kavramsal Sanat, Portfolyo ve Yapay Zekâ Destekli Araştırma” başlıklı atölyeler gerçekleştirildi.

Yüz yüze atölyelerin yanı sıra Doç. Dr. Seda Yavuz ve Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülen Sanat Tarihi Seminer Programı ile Doç. Dr. Fırat Arapoğlu’nun yürüttüğü panel programı da katılımcıların çağdaş sanat alanındaki bilgi ve üretim süreçlerini destekledi.