'Satıcının Ölümü' 3 temsille sahnede

Zorlu PSM’nin geçtiğimiz sezon tiyatroseverlerle buluşturduğu, kısa sürede kültür-sanat dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Arthur Miller’ın zamansız başyapıtı Satıcının Ölümü, 14-15-16 Ekim’de Turkcell Sahnesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

National Theatre’ın eski Genel Sanat Yönetmeni Rufus Norris’in yönetiminde, görsel dünyası Olivier ve Tony ödüllü Es Devlin’in dekor tasarımıyla şekillenen oyunun kostüm tasarımında Katrina Lindsay, koreografide Javier De Frutos, ışık tasarımında Oliver Fenwick ve ses tasarımında Adam Cork gibi uluslararası isimlerin imzası bulunuyor.

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Satıcının Ölümü, Hira Tekindor’un çevirisiyle başarı tutkusunun insan ruhunu nasıl tükettiğini ve bir ailenin dramatik çöküşünü merkezine alıyor. Modern tiyatronun en ikonik karakterlerinden Willy Loman’ı canlandıran Halit Ergenç ile Linda Loman rolündeki Zerrin Tekindor’un sahnedeki güçlü birlikteliği, yapımın en dikkat çekici unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Ailenin büyük oğlu Biff’i Fatih Artman, küçük oğul Happy’yi ise Kerem Arslanoğlu canlandırırken, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in yanı sıra ensemble ekibi de oyunculuklarıyla Satıcının Ölümü’nün atmosferini güçlendiriyor.

Satıcının Ölümü'nün 14-15 ve 16 Ekim tarihlerindeki temsillerinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.