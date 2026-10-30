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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Şehrin Caz Hâli' 12 bin 500 kişi deneyimledi

        'Şehrin Caz Hâli' 12 bin 500 kişi deneyimledi

        Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, "Şehrin Caz Hâli" mottosuyla 36. kez İstanbul'un farklı noktalarına yayıldı. Festivalde 15 gün boyunca 200'e yakın sanatçı ve 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 12.500 kişiye ulaşan festival, yoğun ilgi ve coşkulu atmosferiyle 36. yılında da caz deneyimini sahnelerden şehrin sokaklarına ve dijital dünyaya taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        'Şehrin Caz Hâli' 12 bin 500 kişi deneyimledi

        Türkiye’nin en köklü kültür sanat geleneklerinden Akbank Caz Festivali, 36. kez İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. Sanatı farklı disiplinleriyle destekleyen Akbank Sanat ve BKM organizasyonuyla gerçekleşen Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 36. yılında “Şehrin Caz Hâli” mottosuyla müzikseverlere 15 gün boyunca dolu dolu bir program yaşattı. Festival, farklı mekânlara yayılan programı ve farklı dinleme biçimlerine alan açan yaklaşımıyla yaklaşık 12.500 kişiye ulaştı; izleyicilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla İstanbul’un dört bir yanını cazın farklı ritimleriyle buluşturdu.

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        Festival, Caz ile Farklı Müzik Türlerini Bir Araya Getirdi

        Akbank Caz Festivali, bu yıl da cazın farklı kuşaklarını, türlerini ve ifade biçimlerini İstanbul’un çeşitli sahnelerinde buluşturan zengin programıyla müzikseverlere kapsamlı bir keşif rotası yaşattı. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda, 15’ten fazla ülkeden gelen 200’e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleştirildi. Programda Arturo Sandoval, James Carter, Emin Fındıkoğlu, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yannatou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimleri yer aldı. Kinkajous, Yazmin Lacey, Samora Pinderhughes, L'Antidote, Ben LaMar Gay, Kassa Overall, Sasha Berliner ve Yasmine Hamdan performanslarıyla büyük beğeni topladı. Aramızdan ayrılışının 13’üncü yılına özel olarak düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nde usta isim Bugge Wesseltoft’un “New Conception of Jazz” projesine Gülşah Erol çellosuyla eşlik etti. Caz Kulüpleri Gecesi serisinde ise Rişe Özkan, Öner Karaçuha Quartet, Ezgi Sevgi Can, Cansu Nihal Akarsu, Cenk Esen, Barış Doğukan Yazıcı Quintet sahne aldı.

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        Söyleşilerle Müzikte Zaman Yolculuğu

        Bu sene Miles Davis’in 100. doğum yılı dolayısıyla da festival programında farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Miles: Bir Caz İkonunun Anatomisi söyleşisi, fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü, Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolculuğu, İlhan Mimaroğlu'nun Yapıtlarında Caz Ögeleri söyleşileri de müzikseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Festival kapsamında Radyo, Televizyon ve Caz buluşması ve Beni Bu Şarkılar Mahvetti özel edisyonu da gerçekleşti.

        ‘Bir de Ondan Dinle’

        Ana konser programının yanı sıra festival deneyimini zenginleştiren özel projeler cazı farklı yaş ve ilgi gruplarıyla buluşturdu. Sibel Köse’nin de aralarında bulunduğu Türkiye’den caz sanatçılarının, festivalde konser veren yabancı sanatçılara ilişkin görüşlerini, bilgilerini ve dinleme önerilerini paylaştığı 11 bölümlük “Bir de Ondan Dinle” serisi paylaşıldı. Festival boyunca gerçekleşen söyleşiler ve yan etkinliklerle zenginleşen program, çok katmanlı yapısıyla da fark yarattı.

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        ‘Dans Hep Var’

        Festival programında farklı sanat disiplinlerine alan açan “Şehrin Caz Hâlinde Dans Hep Var” projesi bu yıl da devam etti. Saint Benoît’da gerçekleştirilen disiplinler arası video performans, caz müziği ile çağdaş dansı bir araya getirdi.

        Çocuk Caz Konseri Büyük İlgi Gördü

        3 Ekim’de düzenlenen ve büyük ilgi gören “Çocuk Caz Konseri” ise cazı yeni kuşaklarla buluşturdu.

        BAU’da Momoko Gill & Danae Palaka, Bugge Wesseltoft ve James Carter’ın gerçekleştirdiği masterclass’lar, festivalin eğitim, paylaşım ve müzikal etkileşim boyutunu güçlendirdi.

        Sahnelerin Dışına Taştı

        Caz Mobil ile gerçekleştirilen sürpriz konserler, müziği alışılmış sahnelerin dışına taşıdı. Kaan Arslan & His Orchestra’nın sahne aldığı sürpriz sokak konserinde cazın enerjisi şehre yayılırken kalabalık büyüdü; alkışlar ve gülümsemeler aynı notalarda buluştu. Önce Suadiye’de, ardından Beşiktaş’ta izleyicilerle buluşan iki sürpriz performans, kentin gündelik akışını cazla dönüştürerek festivalin farklı noktalara yayılan ruhunu yansıttı.

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        Dijital İçerikler Büyük Beğeni Topladı

        Festival deneyimi, dijital içeriklerle konserlerin ötesine taşındı. Apple Music ve Spotify için hazırlanan festival çalma listeleri, “Biraz Daha Yakından” serisi, “Minibüste Caz” projesi kapsamında hazırlanan videolar ve festival sanatçılarıyla yapılan röportajlar, festivalin dijital dünyadaki yansımalarını güçlendirdi. Ayrıca festival takipçileriyle gerçekleştirilen seyirci röportajlarının “Bir de Seyircilerimize Sorduk” başlığıyla, festival sonrası da farklı kanallarda sürdürülmesi hedefleniyor.

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        #akbank caz festivali
        #bkm
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