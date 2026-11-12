Selin Zorlu PSM'de

Zorlu PSM, 20 Kasım akşamı türleri ve dilleri özgürce harmanlayan Selin’i %100 Studio’da müzikseverlerle buluşturuyor. Farklı sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle müzikal yelpazesini genişleten sanatçı, 2023’te yayımladığı Nostalgia Sessions EP’siyle büyük bir çıkış yakaladı. EP’de yer alan “Yalancı Bahar” Spotify Türkiye Viral 50 listesinin zirvesine yerleşirken, Selin aynı yıl Spotify’ın Türkiye RADAR sanatçısı seçildi ve Rolling Stone’da yer alan ilk Türk RADAR sanatçısı oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk Türkçe albümü Tek Kişilik Masa’yı yayımlayan sanatçı, bu kez İngilizce single’ı “Burn With You”yu dinleyicilerle buluşturdu. Avrupanın farklı sahnelerinde ve ABD turnesiyle şarkılarını uluslarası sahnelerde müzikseverlerle buluşturan Selin’in sahnedeki enerjisine bu kez Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverler eşlik edecek.