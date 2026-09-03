İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) yıllar içinde oluşturduğu, Türk musikisinin önemli belgelerini barındıran nota arşivi, yaşanan tartışmaların ardından yeniden merkeze döndü. Yaklaşık 150 bin notalık tarihi birikim, Medipol Üniversitesi Konservatuvarı’nda koruma altına alındıktan sonra tutanakla OMAR’a teslim edildi

Osmanlı Devleti’nin ilk müzik okulu Darülelhan’ın mirasını günümüze taşımak amacıyla 2011 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR), önemli bir arşiv tartışmasıyla gündeme geldi.

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Merkezin kurucusu Gönül Paçacı Tunçay’ın aktardığı bilgilere göre, OMAR bünyesinde bulunan ve yıllar içinde oluşturulan tarihi nota arşivinin bir bölümü çöpe gitme riskiyle karşı karşıya kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine arşiv, akademisyenlerin girişimiyle Medipol Üniversitesi Konservatuvarı’na taşındı.

Gönül Paçacı Tunçay (FOTO: AA)

YÜZ YILLIK MÜZİK HAFIZASI KORUMA ALTINA ALINDI

Arşivde, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan çok sayıda nota, el yazması fihrist ve dönemin önemli sanatçılarının imzalarını taşıyan belgelerin bulunduğu belirtildi.

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Yaklaşık 150 bin notalık koleksiyonda, Darülelhan Külliyatı’na ait eski harfli eserlerin yanı sıra, 1940’lı yıllardan itibaren Türk musikisinin önemli isimleri tarafından kullanılan ve üzerine notlar düşülen çalışmaların da yer aldığı ifade edildi.

Arşivde bulunan bazı notalarda Hakkı Derman, Sadi Işılay, Vecihe Daryal, Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar gibi önemli sanatçıların imza ve düzeltmelerinin bulunduğu aktarıldı.

İNCELEMELERİN ARDINDAN OMAR’A GERİ VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından arşivle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerde, koleksiyonun internet ortamından erişilebilir basit bir dijital içerikten ibaret olmadığı, tarihi ve akademik değer taşıdığı tespit edildi.

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İncelemelerin tamamlanmasının ardından nota arşivi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Medipol Üniversitesi’nden geri istendi. Arşiv, 18 Ağustos'ta düzenlenen tutanakla yeniden OMAR’a teslim edildi.

DARÜLELHAN MİRASINI YAŞATAN MERKEZ

OMAR, Osmanlı müzik mirasının araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılında Dr. Gönül Paçacı tarafından kuruldu.

Merkez bugüne kadar binlerce eski yazı notayı dijital ortama aktararak araştırmacıların erişimine açtı, Darülelhan dergisini yeniden yayımladı ve çok sayıda müzik çalışmasına imza attı.