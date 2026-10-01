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        Haberler Kültür-Sanat Müzik The Cinematic Orchestra İstanbul'a geliyor

        The Cinematic Orchestra İstanbul'a geliyor

        Büyüleyici sahne performanslarıyla dünyanın her yerinde büyük ilgi gören İngiliz grup The Cinematic Orchestra 7 Ekim akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        The Cinematic Orchestra İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM, 7 Ekim akşamı gizemli ve büyüleyici sahne performansıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz grup The Cinematic Orchestra’yı ağırlıyor. Caz, elektronik müzik ve çağdaş klasik müziği bir araya getiren ve 25 yılı aşkın süredir kendine özgü müzikal kimliğini geliştiren grup, ‘Every Day’, ‘Ma Fleur’ ve ‘To Believe’ gibi albümleri ve 300 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan ‘To Build A Home’ ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.

        Farklı ses katmanlarını, canlı enstrümanları ve doğaçlamayı bir araya getiren The Cinematic Orchestra, sinematik düzenlemeleriyle müzikseverlere etkileyici bir deneyim sunuyor. The Cinematic Orchestra konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        Cinematic Orchestra Dünyanın Her Yerinde İzleyenleri Büyülüyor...

        2019 yılında yayımladığı ‘To Believe’ albümünde Moses Sumney, Roots Manuva, Dorian Concept, Grey Reverend ve Heidi Vogel gibi isimlerle bir araya gelen grup, bugüne kadar dört stüdyo albümüne imza attı.

        Dziga Vertov’un 1929 tarihli ‘Man with a Movie Camera’ filmi için hazırladığı müziklerin yanı sıra ‘Arrival of the Birds’ eseriyle sinema dünyasındaki yerini de güçlendiren The Cinematic Orchestra, Royal Albert Hall, Sydney Opera House ve Philharmonie de Paris gibi prestijli salonlarda sahne aldı. Grup ayrıca, Coachella, Glastonbury ve Montreux Jazz Festival gibi dünyaca ünlü festivallerde de büyük ilgi gördü.

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