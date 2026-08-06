The Flabbies'ten enerjik konser

Zorlu PSM, yaz boyunca farklı müzik türlerini Vestel Amfi sahnesinde bir araya getirmeyi sürdürüyor. 2015 yılında çocukluk arkadaşları Oğuz Kont ve Sarp Dağlar Şahin tarafından kurulan The Flabbies, 2017'de yayımladığı ilk albümü ‘Back in Town’ ile çıkışını yaptı. ‘Nosedive’ ve ‘Yellow House’ gibi parçalara yer veren albüm, grubu kısa sürede sahnelerin aranan isimlerinden biri haline getirdi. 2022'de yayımlanan ve ‘Jungle’ ile ‘Sunlust’ şarkılarını barındıran ikinci albüm ‘ALIVE’ ise grubun müzikal çizgisini daha geniş kitlelerle buluşturdu.

2024 yılındaki Avrupa turnesi kapsamında Berlin, Amsterdam, Köln, Paris ve San Sebastian gibi şehirlerde dinleyicileriyle buluşan The Flabbies, kendine has rock çizgisini yansıtan enerjik performansıyla 14 Ağustos akşamı müzikseverlerle buluşacak.