Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 20’nci durağı İstanbul

Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra’nın özel konserlerinden Stanislavsky Bale Gala’dan “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisine kadar uzanan zengin programıyla İstanbul Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “İstanbul, farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin izlerini aynı şehirde buluşturan, geçmiş ile bugünü yan yana yaşatan eşsiz bir şehir. Bu nedenle İstanbul’u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin hikayesinin 2021 yılında Beyoğlu’nda başlamış olması, İstanbul’u bizim için ayrıca anlamlı kılıyor. Bugün 20’nci durağımız olarak yeniden İstanbul’da olmaktan ve festivalin ulaştığı noktayı bu şehirde bir kez daha ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

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Dokuz gün boyunca İstanbul’un meydanlarını, müzelerini, tarihi yapılarını, sahnelerini ve farklı semtlerini kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştüreceğiz. Dünyaca tanınan orkestralardan yerli sanatçılara, sergilerden sahne sanatlarına, gastronomi rotalarından çocuk etkinliklerine uzanan programımızla İstanbul’un kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı hedefliyoruz. ” dedi.

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA VE NATIONAL ARAB ORCHESTRA İSTANBUL’DA

Festivalin konser programında dünyaca ünlü topluluklar İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Festivalin açılışı, Royal Philharmonic Orchestra konseriyle gerçekleştirilecek. İngiltere’nin köklü orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne alarak festivalin açılışına görkemli bir imza atacak.

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Programın dikkat çeken bir diğer konseri ise National Arab Orchestra olacak. Arap müziğinin klasik ve çağdaş yorumlarını orkestra geleneğiyle buluşturan topluluk, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında özel bir konser verecek.

Festival kapsamında ayrıca Carmina Burana, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, “2026-2027 Sezonunda İDOB” Gala Konseri, Büşra Kayıkçı, İncesaz “İstanbul’a Dair”, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Hicaz Faslı, İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali “Klarnetin Yıldızları” ve İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali “Yavuz Bingöl - Efsun of Anatolia, Klasik Müzik Orkestrası Konseri ve farklı müzik türlerinden özel konser ve dinletiler de gerçekleştirilecek.

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GALATAPORT’TAN AKM’YE İSTANBULDA DOKUZ GÜN MÜZİK

Galataport Saat Kulesi Meydanı, festival boyunca akşam konserleriyle İstanbul’un buluşma noktalarından biri olacak. Konser programı kapsamında Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan İstanbullularla buluşacak.

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ise altı ayrı konser, müzik dolu akşamlar sunacak. Aydilge, Resul Dindar, Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive’nin performansları, festivalin konser programına farklı müzik türleri ve enerjiler taşıyacak.

BALE, OPERA VE TİYATRO SAHNELERİ FESTİVALLE HAREKETLENECEK

İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin sahne sanatları programında opera, bale, modern dans, müzikal ve tiyatronun farklı örnekleri izleyiciyle buluşacak.

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Programın öne çıkan gösterilerinden biri, geçen yıl Bolşoy Bale Festivali kapsamında İstanbul’da sahne alan ekibin sanat yönetiminde gerçekleşecek Stanislavsky Bale Gala olacak. AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek gala, dünyaca ünlü bale repertuvarından seçkin eserleri aynı sahnede bir araya getirecek.

Festivalde ayrıca Swans, Carmen, Deliriyum, Saraydan Kız Kaçırma, Külkedisi ve Aslında Kaşık Yok gibi farklı türlerden yapımlar izleyiciyle buluşacak. Çocuklara yönelik müzikal ve opera gösterileri de festival programında yer alacak.

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE İSTANBUL’UN KÜLTÜR HARİTASI GENİŞLEYECEK

Festival, sahne programının yanı sıra sergi, söyleşi ve atölyeler de İstanbul’un farklı kültür mekanlarına taşacak. AKM, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Rami Kütüphanesi, Büyük Çamlıca Camii ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

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AKM Galeri’de festival boyunca ziyaret edilebilecek “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisi, Taviloğlu Koleksiyonu’ndan üç özgün sanatçının eserlerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Farklı üslup ve üretim anlayışlarını yan yana getiren sergi, ziyaretçilere üç ayrı sanat dünyasını karşılaştırmalı olarak keşfetme fırsatı sunacak.

FotoMaraton, çocuk etkinlikleri, karaoke, müze etkinlikleri ve çeşitli kültür-sanat buluşmaları İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilecek. AKM’den Rami Kütüphanesi’ne, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nden İstanbul’un müzelerine uzanan festival programı, kentin kültür rotasını farklı etkinliklerle zenginleştirecek.

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İSTANBUL’UN LEZZET HAFIZASI FESTİVAL ROTASINA TAŞINACAK

İstanbul Kültür Yolu Festivali, şehrin yüzyıllar içinde şekillenen mutfak kültürünü de mercek altına alacak. İstanbul Lezzet Noktaları seçkisi; asırlık lokantalar ve geleneksel esnaf işletmelerinden balıkçılara, fırınlardan pastanelere, kahvaltıcılardan dönerci, köfteci, pide ve lahmacun salonlarına uzanan geniş bir gastronomi rotası sunacak.

Boza, simit, börek, lokanta yemekleri, balık ve deniz ürünleri, meze, döner, köfte, kebap, tatlı ve sokak lezzetlerinin yanı sıra turşu, şekerleme ve kahve kültürünün öne çıkan örnekleri de seçkide yer alacak. İstanbul’un hafızasında yer etmiş ikonik mekanların da dahil olduğu rota, kentin geleneksel lezzetlerini çağdaş gastronomi anlayışıyla bir araya getirerek ziyaretçilere İstanbul’un çok katmanlı mutfak kültürünü keşfetme imkanı sunacak.

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BEYOĞLU’NDAN MODA’YA, BOĞAZ’DAN ŞİLE’YE GASTRONOMİ ROTALARI

Eminönü’nden Vefa’ya, Beyoğlu’ndan Sarıyer’e uzanan bu gastronomi rotası, İstanbul’un farklı semtlerinde yaşatılan yeme-içme geleneklerini ve şehrin zengin yemek mirasını festival deneyiminin bir parçası haline getirecek.

Programda farklı şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde İstanbul’un farklı bölgelerine uzanan gastronomi rotaları gerçekleştirilecek. Her rota, İstanbul’un kendine özgü lezzet birikimini, kültürel çeşitliliğini ve mutfak hafızasını farklı bir perspektiften ele alacak. Beyoğlu, Galata Karaköy, Tarihi Yarımada Fatih, Beşiktaş ve İstinye Boğaz hattı, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy Moda rotalarında gerçekleştirilecek keşiflere Vedat Başaran, Maksut Aşkar, Emre Şen, Oğuz Yenihayat, Özge Samancı, Aylin Öney Tan ve Kübra Yüzüncüyıl katkı sunacak.

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İstanbul Kültür Yolu Festivali, 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında konserlerden modern dans gösterilerine, tiyatrodan söyleşilere, sergilerden atölyelere ve çocuk operasının da aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklere uzanan kapsamlı programıyla ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak.