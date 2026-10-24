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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Opera Yarışması başvuruları başladı

        Türkiye Opera Yarışması başvuruları başladı

        Genç opera sanatçılarının kariyer yolculuklarını destekleyen Siemens Türkiye Opera Yarışması, bu yıl 27'nci kez düzenleniyor. Başvuruların 3 Kasım'a kadar devam edeceği yarışmanın yarı finali 30 Kasım'da, finali ise 1 Aralık'ta Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek. Yarışma, 3 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek gala konseriyle sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        Türkiye Opera Yarışması başvuruları başladı

        Genç opera sanatçılarının kariyer yolculuklarını destekleyen Siemens Türkiye Opera Yarışması, bu yıl 27’nci kez düzenleniyor.

        1998 yılından bu yana genç opera sanatçılarının gelişimini destekleyen Siemens Türkiye Opera Yarışması, 3 Kasım’a kadar başvuruları kabul ediyor. Genç yeteneklere kendilerini gösterme ve uluslararası platformda ilerleme imkânı sunan yarışma, bugüne kadar 180’den fazla genç sanatçının kariyerinde önemli bir rol oynadı. Türkiye’de opera sanatına duyulan ilginin artmasına katkıda bulunan yarışma, Siemens Fransa ve Siemens Amerika’da benzer organizasyonların düzenlenmesine de ilham verdi. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, www.operayarismasi.com adresinden başvurularını yapabiliyor.

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        Genç sanatçılara uluslararası deneyim fırsatı

        Siemens Türkiye Opera Yarışması, dereceye giren sanatçılara sunduğu ödüllerle kariyer gelişimlerine katkıda bulunuyor. Birincilik ödülü kapsamında Paris Operası’nda iki haftalık deneyim ve 3.000 avro, ikincilik ödülü kapsamında ise Frankfurt Operası’nda iki haftalık deneyim ve 2.000 avro sunuluyor. Üçüncülük ödülünün 1.000 avro olduğu yarışmada, ilk üçe giren sanatçılar İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde rol alma ve aylık masterclass çalışmalarına katılma fırsatından da yararlanabiliyor.

        Yarışma takvimi belli oldu

        Başvuruların ardından yarışma süreci kasım ayında devam edecek. 29 Kasım’da Süreyya Operası’nda provalarla başlayacak program kapsamında yarı final 30 Kasım’da, final ise 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Yarışmacılar, 2 Aralık’ta AKM’de orkestra provası yapacak; 3 Aralık’ta aynı mekânda düzenlenecek gala konserinde sahne alacak. Yarışma sürecinde ayrıca yarı finale kalan 10 sanatçı, Siemens Arts Program’ın sosyal medya hesaplarında tanıtılacak.

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        Genç sanatçıları uluslararası jüri değerlendirecek

        Yarışmanın jürisine, Siemens Sanat Programı Sanat Yönetmeni ve jüri başkanı Stephan Frucht ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, opera sanatçısı ve jüri koordinatörü Caner Akgün başkanlık ediyor. Jüride ayrıca Paris Opera Akademisi Direktörü Christian Schirm, Oper Frankfurt Opera Stüdyosu Sanatsal Gelişim Başkanı Felice Venanzoni, KünstlerSekretariat am Gasteig Direktörü Verena Vetter Raffaella Murdolo - Royal Opera House Muscat - Artistic Programming Manager ve ön değerlendirme için opera sanatçısı Hale Soner yer alıyor.

        “Genç sanatçıların gelişimine katkı sunuyoruz”

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        Siemens Türkiye Pazarlama, İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Genç yeteneklerin keşfedilmesini ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlarla buluşmasını çok değerli buluyoruz. Siemens Türkiye Opera Yarışması ile 27 yıldır genç opera sanatçılarının gelişimlerine katkıda bulunurken ülkemizde kültür ve sanatın güçlenmesini de destekliyoruz. Bugüne kadar 180’den fazla genç sanatçının kariyer yolculuğuna katkı sağlayan yarışmamızın, farklı ülkelerde benzer organizasyonlara ilham vermesini de çok anlamlı buluyoruz. Genç sanatçıların uluslararası deneyim kazanmalarını ve kariyerlerinde yeni fırsatlarla buluşmalarını destekleyen bu platformu yaşatmaya, sanata katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
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