'Uyuyan Kadın' Signes de Nuit Film Festivali'nin açılış fimi oldu

Yönetmen ve sanatçı Vikki Bardot’un (Gizem Avcıoğlu) yapay zekâ araçlarıyla hayata geçirdiği ilk uzun metrajı “Uyuyan Kadın” (A Woman Asleep), Fransa’nın köklü bağımsız sinema etkinliklerinden 24. Uluslararası Signes de Nuit Film Festivali’nin açılış filmi seçildi.

Fransa prömiyerini 9 Kasım’da Paris’te gerçekleştirecek film, ilk gösterimini yaptığı 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de eleştirmenlerin beğenisini topladı ve festivalin en parlak yapımları arasında gösterildi. Paris öncesinde 36. Cottbus Film Festivali’nin Ana Yarışması’nda izleyici karşısına çıkacak

George Perec’ten ilhâmla

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Vikki Bardot ve Alkan Avcıoğlu’nun birlikte yazdığı özgün senaryoya dayanan “Uyuyan Kadın”, insan ruhunun yavaşça uykuya daldığı çağdaş toplumun portresini yenilikçi bir tarz ile çiziyor. George Perec’in 1967 tarihli romanından ve Bernard Queysanne ile birlikte yönettikleri 1974 yapımı kült film “Uyuyan Adam”dan (Un Homme Qui Dort) ilhâm alan proje, sürekli bağlantıda olma ve sonsuz bilgi akışıyla şekillenen çağdaş dünyadaki yabancılaşmayı sorguluyor. Perec’in eserindeki anlatımı tersine çeviren “Uyuyan Kadın”, erkek yerine kadını; tekil bir karakter yerine çoklu figürleri; ıssız kompozisyonlar yerine kalabalıklar içinde kaybolan bireyi merkeze alıyor.

Vikki Bardot

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“Yapay zekâ, bağımsız sinema için anlatım imkânı”

Geçen yılın ses getiren filmlerinden “Gerçek Ötesi”ndeki çalışması ve yönettiği kısa filmi “Bir Başkasının Rüyası” ile tanınan Vikki Bardot, Variety’ye verdiği demeçte, yapay zekânın bağımsız sinemaya ‘önemli bir anlatım imkânı sunduğunu’ söyledi: “Medyadaki yapay zekâ tartışmaları genellikle bütçeler ve tıklama tuzağı konuları etrafında dönüyor. Oysa bu araçların bağımsız sinema ve auteur odaklı hikâye anlatımı için sunduğu potansiyel göz ardı ediliyor.”