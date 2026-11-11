'Yarınlara Kartopu' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, okul öncesi dönemin kritik önemine dikkat çeken Yarınlara Kartopu projesi iş birliğiyle 3–6 yaş arası çocuklara yönelik Burcu Ural Kopan ile Kitap Okuma Atölyesi'ne ev sahipliği yapıyor. 11 Kasım, 17 Aralık ve 21 Ocak tarihlerinde, 13.30’da gerçekleşecek ücretsiz atölyeler, çocukları müze gezisinden hikâye anlatımına, resim çalışmalarından yaratıcı uygulamalara uzanan bir keşif sürecine davet ediyor.

Müzeden hikâyeye, hikâyeden yaratıcı üretime

Yarınlara Kartopu atölyesi, çocukların Pera Müzesi’nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey başlıklı koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde keşfetmesiyle başlıyor. Sergi gezisinin ardından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı İyi Geceler Bozi, Burcu Ural Kopan tarafından çocukların katılımını teşvik eden etkileşimli bir anlatımla okunuyor.

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Okumanın ardından çocuklar, müze gezisinden ve hikâyeden aldıkları ilhamla resim çalışmaları ve yaratıcı uygulamalar gerçekleştiriyor. Sergi deneyimini çocuk edebiyatı ve yaratıcı üretimle buluşturan atölye serisi; çocukların dikkatle gözlem yapmalarını, hayal güçlerini özgürce kullanmalarını, duygu ve düşüncelerini farklı ifade biçimleriyle ortaya koymalarını destekliyor.

3–6 yaş arası çocuklara yönelik, 30 kişi kontenjanlı ve 90 dakika süren atölye ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.