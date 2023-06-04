Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine açıklandı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte kamuoyunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kimin geldiğini merak ediyor. Peki, yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevine devam ediyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...