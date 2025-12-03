Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin 2025 sahipleri belli oldu

Habertürk
Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:53
        İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        2025 yılı Bakanlık Özel Ödülleri'nin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanata verildiğini belirten Ersoy, "Kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖDÜL ALAN KURUMLAR

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ödüle layık görülen Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz'ın kişisel sanatsal birikimini özgün bir müze yapısıyla gelecek kuşaklara aktarması, Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki konumu, çok yönlü sergi ve eğitim faaliyetleriyle sanatsal üretime katkısı nedeniyle takdir edildi.

        Türkiye Yazarlar Birliği ise Türkiye'nin en geniş katılımlı yazar kuruluşu olarak edebiyat, düşünce ve sanat alanlarında yürüttüğü çalışmalar, "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı", "Yazar Okulu", "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" gibi süreklilik gösteren projeleri ve yayıncılık faaliyetleriyle edebiyat dünyamıza yön veren kurumsal katkıları sebebiyle ödüle değer bulundu.

        Akbank Sanat, çağdaş sanatın Türkiye'deki gelişimine uzun yıllardır sağladığı katkılar, genç sanatçılara üretim, sunum ve görünürlük alanı açan çalışmaları, sergiler, atölyeler ve uluslararası işbirliklerinden oluşan projeleriyle kültür hayatını zenginleştirmesi nedeniyle ödül alan bir diğer kurum oldu.

        #Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri
