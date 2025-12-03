Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin 2025 sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 yılı Bakanlık Özel Ödülleri'nin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanata verildiğini belirten Ersoy, "Kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

ÖDÜL ALAN KURUMLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ödüle layık görülen Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz'ın kişisel sanatsal birikimini özgün bir müze yapısıyla gelecek kuşaklara aktarması, Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki konumu, çok yönlü sergi ve eğitim faaliyetleriyle sanatsal üretime katkısı nedeniyle takdir edildi.