Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kuluçkaya tavuk yerine oturan horoz, civcivlere annelik yapıyor

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kuluçkaya oturan tavuk kalkınca, kümesteki horoz tavuğun yerine geçti. Horozu gören tavuk bir daha kuluçkaya oturmadı. Horozun kuluçkadan kalkmadığını gören 73 yaşındaki sahibi Mehmet Laçin, altına fazladan yumurtalar bıraktı. 21 günlük kuluçka sonrası sağ kalan 8 civcivi horoz korumaya aldı

Kuluçkaya tavuk yerine oturan horoz, civcivlere annelik yapıyor
DHA

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesi'nde oturan Mehmet Laçin'in tavuğu, kuluçkadan kalktıktan sonra bir daha yerine dönmedi.

DHA'nın haberine göre 11 yumurtanın olduğu kuluçkaya Laçin'in horozu oturdu. Horoz, 21 gün oturduğu kuluçka sonrasında yumurtalardan çıkan 11 civcivden 8'ini korumasına aldı.

Civcivlere tıpkı tavuk gibi annelik yapan horoz, aynı kümeste bulunan yavru horozu bile yanaştırmıyor. Bu ilginç olayı duyan meraklılar da zaman zaman horozu görmeye geliyor.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Horozun sahibi Mehmet Laçin, böyle bir şeye ilk kez rastladığını belirterek şöyle konuştu:

"Tavuk yumurtladıktan sonra kuluçkaya oturdu. Fakat bir süre sonra kuluçkadan kaldı. Bu durum üzerine bir horozum kümese girip kuluçkaya oturdu. Horuz 21 gün kuluçkaya oturduktan sonra 11 civciv yumurtadan çıkan 11 civcivden 8'i sağ kaldı. Sağ kalan civcivleri horoz büyütüyor. Onlara çok sahip çıkıyor, muhafaza ediyor. Yanında bir tane civcivi alamazsınız. Hemen müdahale ediyor. İlk kez böyle bir şey gördüm."

CİVCİVLERİN ANNESİNİ BİLE YAKLAŞTIRMIYOR

Mehmet Laçin'in oğlu Cihan Laçin de, civcivlerin annesi tavuğun onlara uzaktan baktığını ama horozun onu da yaklaştırmadığını ifade ederek, "Şimdiye kadar biz tavuğun kuluçkaya yattığını gördük ama bu defa horoz yattı. Yumurtaların üzerine oturdu hiç kalkmadı. Horoz, kulukçadan çıkan civcivlere hem annelik, hem de babalık yapıyor. Ana tavuk onlara uzaktan bakıyor. Sanki sahiplenmeye çalışıyor ama horoz bırakmıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hande Kazanova anlattı! Mayısta burçları neler bekliyor? - ASTROLOJİ
YAŞAMHande Kazanova anlattı! Mayısta burçları neler ...
Yılda sadece bir kez açıyor! Manisa lalesini sakın koparmayın - Haberler
YAŞAMYılda sadece bir kez açıyor! Bu çiçeği sakın ...
72 milyon yıllık fosil yeni bir tür olarak kayda geçti
YAŞAMAmatör fosil toplayıcısı bulmuştu... Kayıtlara geçti
Mardin'de 9 kilise ve manastır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
YAŞAMMardin'de UNESCO sevinci... 9 yapı listede!
Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
YAŞAM62 yıldır değişmeyen adres
Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor
YAŞAMSadece ramazanda yapılıyor! 121 yıllık lezzet
Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor
YAŞAMYörüklerin kayıklarla ilginç yolculuğu
Kaf laleleri, 2 bin 500 rakımda renk cümbüşü oluşturdu
YAŞAM2 bin 500 rakımda renk cümbüşü!
Süper Loto sonuçları 2 Mayıs 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMİkramiye 7 Milyon TL'yi aştı! İşte sonuçlar
Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
YAŞAMErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!