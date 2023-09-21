Kulüp 3. sezon olacak mı, onay aldı mı? Netflix dizisi Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Kulüp 3. sezon olacak mı, onay aldı mı? Netflix dizisi Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

15 Eylül tarihi itibariyle ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Kulüp dizisinin 3. sezonuna ilişkin araştırmalar da şimdiden başladı. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi birbirinden ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran Kulüp dizisinin 3. sezonu hakkında ilk detayları derledik!

Kulüp dizisinin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

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KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.