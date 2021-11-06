'Kulüp'ün galasına ünlü yağmuru 0:00 / 0:00

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Geceye dizinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger'in yanı sıra dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, Seren Yüce, yapımcısı Saner Ayar, Ayşe Durmaz ve Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş da katıldı.

Davet, Şef Maksut Akşar imzalı gece için özel olarak hazırlanan menünün servis edildiği yemekle devam etti.

'Kulüp', 5 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te gösterime girecek.

'KULÜP' HAKKINDA

1955 İstanbul'unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel'in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera'nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.