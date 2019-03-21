Süper Lig'de yabancı sınırı konusunda tartışmalar sürerken bugün olağan toplantısını gerçekleştiren Kulüpler Birliği'nden flaş açıklamalar geldi.

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman toplantı sonunda yaptığı açıklamada "Yabancı sınırlandırmasını konuştuk. Onunla alakalı fikrimiz şu. 2019-20 sezonlarında sözleşmeler bulunuyor. Sistemin devamını istiyor. Yerli oyuncu teşviğinde arttırılması gerekiyor. TFF ile bunu konuşacağız. Çoğunluk aynı sistemin devamını istiyor. Ben Beşiktaş Başkanı olarak yabancı oyuncu sisteminin aynen devam etmesini istiyorum. Tabii ki yerli teşviğinin de arttırılması gereğini düşünüyorum. Daha sonraki planlamada ise 12-10-8 gibi kademeli şekilde düşebileceğine dair bir görüş var. Ancak biz Beşiktaş olarak yabancı sınırının serbest olması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan önce alınanan kararlar Kulüpler Birliği'ne sorularak alınmadı. Hukuki yetki federasyondadır. Biz görüşümüzü bildireceğiz, kararı federasyon verecek" dedi.

ANKARAGÜCÜ: "MARKA DEĞERİMİZ ARTIYOR"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, var olan 14 yabancılı sistemin devam etmesi gerektiğini belirterek "Rekabetin canlı tutulması adına yabancı futbolcu sınırlaması bize fayda getirmeyecek gibi gözüküyor. 14 yabancı futbolcuyla devam edilebilir diye düşünüyoruz. Ligimizin marka değeri de çok önemli. Ne kadar çok yabancı ve tanınmış futbolcu getirirseniz marka değerimiz artıyor. Bazı futbolcular da var ki, yurt dışından getirip ligimizde parlatıyoruz. Burada bize göre en önemli yapılması gereken, gençlerimizi iyi yetiştirebilmemiz ve altyapıyı teşvik etmemiz. Bununla ilgili güzel fikirler çıktı. Ne kadar çok yerli futbolcu oynatırsanız, o kadar teşvik alacağınız bir sistemle beraber bu düzelecek diye düşünüyorum. Zorunluluk yok zaten. İster 1 yabancı oynat, ister 2 tane. Yani 14 tane yabancı futbolcu almak zorunda değiliz. Tabii daha önceki dönemlerde hovardaca transferler yapılmış, rekabet artsın diye değerinden fazla ücretler ödenmiş. Tüm yöneticiler bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR: "MEVCUT DURUM DEVAM ETMELİ"

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir de Yiğiner'in açıklamalarına destek vererek şunları söyledi: "Bizim sezon sonu sadece 3 yabancımız kalacak, elim çok rahat ama mevcut durum devam etmeli. Mevcut kurala yerliye teşvik edilerek devam edilmesi konusunda desteğim var."

YENİ MALATYASPOR: "KURALIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yabancı sınırı ile ilgili "Biz geçen sezon 10 yabancıyla oynadık. Bu yıl ise 11 yabancı futbolcumuz var. Biz kulüp olarak kendimiz düşürmek istiyoruz ama isteyen kulüp 14 yabancıyla oynayabilir. Mevcut yabancı kuralının değişmesini istemiyoruz" dedi.

TRABZONSPOR: "BİZİM TAVRIMIZ NET, DÜŞÜRÜLMELİ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise diğer yabancı sayısının azaltılmasına destek verdiklerini söyledi. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bizim tavrımız başından beri net. Kademeli olarak düşürülmeli... Bir kulüp başkanı olarak, bizim önceliğimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Ekonomiği rahatlattığı söyleniyor ama kulüplerin borçları 3-4 katına çıktı. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların maliyetlerini çıkarıp, hangisi kaça sattığımıza bakalım. Ben kendi takımımda altyapımdan 4-5 futbolcuyu oynatmadıktan sonra kendimi inkar etmiş olurum.

"3 KULÜP BİZİMLE AYNI GÖRÜŞTE"

"Biz sadece oyuncularımızın yeteneklerinin önlerini açtık. U21 takımındaki oyunculara "Yarın A takımla sahaya çıkacakmış gibi hazır olun" dedik. Uğurcan, Milli Takım'a gitti. Biraz cesaret istiyor. Bizim CAS'ta veya FIFA'da uğraştığımız davaların çoğu yabancı futbolculardan... Bir kulübün CAS'ta 18 davası varsa marka değerini aşağıya çekiyor. Bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular var. 8 kişiyle sınırlandırılması bence mantıklı. Rizespor, Erzurumspor ve Bursaspor bu konuda aynı düşüncede... Diğer kulüplerimiz bu kuralın devam etmesi yönünde fikir beyan ettiler."