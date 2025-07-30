Kulüpler Birliği’nde yeni görev dağılımı
Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı açıklandı.
Kulüpler Birliği Vakfı, Ertuğrul Doğan'ın başkan olarak seçilmesinin ardından yeni görev dağılımını açıkladı.
Kulüpler Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)
Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.