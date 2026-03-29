Kumar bağımlılığı yaşı 15’e düştü

"Bağımlılık 360: Birlikte Güçlüyüz" eğitim seminerlerinde konuşan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz tarafından paylaşılan veriler, dijitalleşen dünyanın hızını ve bu süreçte karşılaşılan siber risklerin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Küresel dijital pazarlama ajansı We Are Social’ın Ekim 2025 verilerine göre, dünya nüfusu 8,25 milyar seviyesine ulaşırken, bu nüfusun yüzde 73,2’si (6,04 milyar kişi) aktif internet kullanıcısı haline gelmiş durumda. Mobil cihaz sahipliği ise dünya genelinde 5,78 milyar ile nüfusun yüzde 70,1’ini kapsıyor. Sosyal medya platformları ise 5,66 milyar kullanıcı kimliğiyle küresel çapta devasa bir iletişim ağı oluşturuyor.

REKLAM

HER DAKİKA MİLYONLARCA VERİ ÜRETİLİYOR

İnternet dünyasında sadece bir dakika içerisinde gerçekleşen trafik, dijital ekosistemin büyüklüğünü kanıtlıyor. Prof. Dr. Koltuksuz, "Dünyada her 1 dakika içinde; 251,1 milyon e-posta gönderiliyor, 5,9 milyon Google araması yapılıyor, sadece Facebook ve Instagram platformlarında 138,9 milyon 'Reels' videosu izleniyor. Bu yoğun trafik içerisinde güvenlik ihlalleri de dikkat çekici boyutlarda; her dakika ortalama 4 bin 80 veri kaydı siber saldırılar sonucu tehlikeye giriyor."

Prof. Dr. Koltuksuz, dijital dünyada paylaşım yapmadan önce iki kere düşünmek gerektiğini söyleyerek çocuk istismarı, banka hesap numarası kullandırma ve kiralama, cinsel taciz ve sanal kumar sorunlarına dikkat çekti.

10 KİŞİDEN BİRİ KUMAR OYNUYOR

Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Mortan Sevi’nin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de kumar bağımlılığı başvuruları son 3 yılda 2,5 kat artarken, başlangıç yaşı 15’e kadar düşmüş durumda. 2025 Yeşilay raporu her 10 kişiden birinin kumar oynadığını gösterirken, dünya genelinde ergenlerin yüzde 17,9’u son bir yılda bu riskle tanışmış görünüyor. Tablonun en sarsıcı yanı ise bu bağımlılığa eşlik eden 1/4 oranındaki intihar riski olarak öne çıkıyor.

MADDE BAĞIMLISI HÜKÜMLÜ SAYISI ARTIYOR

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Umut Kırlı ise İçişleri Bakanlığı verilerine göre madde nedeniyle tutuklu hükümlü sayısı 7 yıl içinde 36 binden 128 bine yükseldiğine, Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre ise madde nedenli mahkum sayısının ise 341 bin 497 olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, kendi yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Kırlı, madde kullanımının psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını tetiklediğini söyleyerek "Maddeyi durdurursak, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır ruhsal rahatsızlıkların 4’te 1’i hiç ortaya çıkmayacak" dedi.