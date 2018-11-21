‘Kumaşın Oscarları’ sahiplerini buldu

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle, ‘İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’ tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nda genç tasarımcılar yarıştı.
Yarışmanın ödül törenine katılan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Güçlü ekonominin lokomotifi ihracat. İhracatın gözbebeği de tekstil sektörü. Ülkemizin ekonomisini büyümesi anlamında katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. Tasarım yarışmaları için çok ciddi teşvik veriyoruz. Tasarımda desteklediğimiz yaklaşık 500 firma var. Toplamda 143 öğrencinin de yurt dışında eğitimlerini destekliyoruz. Bu yarışmada ödül alan gençlerin yurtdışında eğitimlerini de biz karşılayacağız.” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İlkini başlattığımız Kumaş Tasarım Yarışması’nın bugün 13’üncüsü yapılıyor. Geldiğimiz noktada aldığımız yol gerçekten çok büyük. Türkiye olarak gideceğimiz yolu biliyoruz ve bu yolda çok mesafe kaydettik. Katma değerli ürünlerle değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceği tasarımda, Ar-Ge’de, inovasyonda. Ülkemizin bunu yapacak alt yapısı, kadroları, üniversiteleri ve gençleri var. Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ihracatçılarız. İhracat bu ülkenin geleceği.” dedi.
13.Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise, “Sektörümüz için Ar-Ge, tasarım ve inovasyon büyük önem taşıyor. Tasarımın gücü de ancak ve ancak eğitimli insan kaynağı ile ölçülür. Ürünlerde katma değeri, sadece sahip olduğunuz yeni makinalar değil, eğitimli insan kaynağı da yaratır. Sektörümüz tasarımı tüketen değil, üreten bir sektör konumunda. Bugün Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir katma değerle ihracat gerçekleştiriyoruz bunu da markalaşmaya, tasarıma ve tasarımcıya verdiğimiz önemle elde ediyoruz. Cari fazla veren bir sektör olarak ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sağlıyoruz” dedi.
Dünya’nın en büyük beşinci kumaş tedarikçisi olduklarını vurgulayan Öksüz, “Dünya’nın en büyük beşinci, Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci kumaş tedarikçisi olan sektörümüz, aynı zamanda AB’deki en büyük rakibimiz Çin’in yaklaşık 2 katı birim fiyatla AB’ye ihracat gerçekleştiriyor. Tasarımcılarımızın ve tasarım gücümüzün bu başarıdaki payı çok yüksek. İTHİB olarak gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmaları ile Türkiye’nin küresel rekabet gücüne güç katmakta kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda yaratıcı, genç ve dinamik moda tasarımcılarını sektörümüze kazandırmak amacıyla, 13 yıldır aralıksız İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmamız, İtalya, Almanya, ABD, Filistin, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeden yaklaşık 60 yabancı başvuru aldı. Bu da sektörümüzün dünya genelinde gördüğü büyük ilginin ve yarışmamızın uluslararası bilinirliğinin en açık kanıtı.” diye konuştu.
Yarışmanın kazananları belli oldu
Tekstil sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen dünyanın dört bir yanından gelen tasarımların jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada Aslı Filinta, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu, Buket Özkalfalar Barut, Canan Hancıoğlu, Fatih Bilici, Feryal Gülman, Fırat Neziroğlu, Gizem Esendemir, Gülben Ergen, Gözde Sarar, İvana Sert, Nihat Odabaşı, Ruken Mızraklı, Sedef Çalarkan, Sema Güral Sürmeli, Sinem Kınran Parlak, Siren Ertan, Sitare Kalyoncuoğlu, Süleyman Orakçıoğlu, Yalçın Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Zekeriya Tanrıverdi gibi isimler jüri üyeliği yaptı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 11 finalist arasından birinci İpek Aslanboy, ikinci Ayşe Durmaz üçüncü Hümeyra Yılmaz oldu. Yarışmanın birincisi 60 bin TL, ikincisi 30 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ve yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu. Ayrıca yarışmanın finalistlerine tasarımlarına katkıda bulunmak amacıyla dikiş makinesi de hediye edildi.
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