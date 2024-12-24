Kumpir tarifi: Evde kumpir nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kumpir, Türk mutfağında sokak lezzetlerinin en popülerlerinden biridir. Büyük boy patateslerin fırınlanması ve içinin tereyağı ve kaşar peyniriyle harmanlanmasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu, üzerine eklenen çeşitli garnitürlerle bir ziyafete dönüşür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle kendi kumpirinizi yaratabilirsiniz! İşte evde kumpir yapımının en pratik tarifi…

Kumpir İçin Malzemeler 4 adet büyük boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz Üzeri İçin Garnitür Seçenekleri: Haşlanmış mısır

Garnitür (bezelye, havuç ve patates karışımı)

Siyah ve yeşil zeytin (dilimlenmiş)

Sosis veya sucuk (küp doğranmış ve hafifçe pişirilmiş)

Rus salatası

Turşu (dilimlenmiş)

Acılı ezme

Mayonez ve ketçap Kumpir Nasıl Yapılır? REKLAM Kumpir yapılışı tahmin edildiğinden daha kolaydır. İşte kumpir tarifi: Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan alüminyum folyoya sarın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yaklaşık 1-1,5 saat kadar yumuşayana kadar pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir çatal veya bıçak batırabilirsiniz.

Fırından çıkan sıcak patatesleri ortadan ikiye kesin ancak tamamen ayırmayın.

Patatesin iç kısmını bir çatal yardımıyla hafifçe ezerek püre haline getirin.

Ezdiğiniz patatesin içine tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin, iyice karıştırarak yumuşak bir kıvam elde edin.

Tuz ekleyerek lezzetlendirin.

Hazırladığınız püre haline getirilmiş patatesin üzerine dilediğiniz garnitürleri sırayla ekleyin.

Garnitürlerin uyumlu olması için malzemeleri karıştırabilir veya katmanlar halinde yerleştirebilirsiniz.

En son ketçap ve mayonezle tatlandırarak servise hazır hale getirin.

Kumpiri sıcak olarak servis edin. Yanında ayran veya soğuk içeceklerle sunum yapabilirsiniz.

Daha şık bir sunum için üzerini maydanoz yaprakları veya ince kıyılmış dereotu ile süsleyebilirsiniz. Evde Kumpir Nasıl Yapılır? Evde kumpir yapmak, düşündüğünüzden çok daha kolay! İşte, fırında pişmiş yumuşacık patateslerin nefis iç dolgusu ve dilediğiniz garnitürlerle hazırlayabileceğiniz enfes kumpir için adım adım tarif: