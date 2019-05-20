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'Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin'

AA

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de, kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başladı

Yumurtalarını bırakmaya başladılar

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başlarken, yetkililer de insanlara bölgeye yaklaşmamaları ve hayvanları ürkütmemeleri uyarısı yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Mersin'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı.

Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin'de bu yıl ilk yuvayı merkez Mezitli ilçesinde bulunan Davultepe kumsalına yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri de yuvayı tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.

UZAKTAN SESSİZCE VE IŞIK KULLANMADAN İZLEMEK LAZIM

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarının Türkiye ve Mersin için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de 21 üreme kumsalı bulunduğunu aktaran Ergene, bu kumsallardan Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı olmak üzere 5'inin Mersin'de olduğunu kaydetti.

Deniz kaplumbağalarının mayısın ortaları itibarıyla kumsallara yumurta bırakmaya başladıklarını vurgulayan Ergene, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı ortasında yavrular çıkmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza yönelik en önemli söyleyeceğimiz şey çevre temizliği. Özellikle plastik atıklar son yıllarda çok büyük sıkıntı veriyor. Kumsalda yavruların denize ulaşmasına engel olurken, denizde de plastik atıkları kaplumbağalar deniz anası sanıp yutabiliyor. Bu nedenle sindirim sistemleri tıkanıp ölmelerine neden oluyor. Onun için çevre temizliği çok önemli. Ayrıca ışık kirliliği de çok önemli. Yavrular yuvalardan çıktığı zaman denizin ışıltısına göre yönelir. Eğer arka planda daha yüksek bir ışık kaynağı daha varsa arka tarafa yöneliyorlar. Böylece denize ulaşamıyorlar."

Ergene, insanlara şu uyarılarda bulundu: "Kaplumbağalar denizlerde yaşayan hayvanlar ve sadece yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkıyorlar. Onun için bu hayvanları ürkütmemek, yanlarına çok yaklaşmamak lazım. Genelde insanlar deniz kaplumbağası görünce merak edip yanına gidiyorlar. Yanlarına yaklaşınca hayvan yuva yapmayı bırakıyor. Uzaktan sessizce ve ışık kullanmadan izlemek lazım. Özellikle yazlık bölgelerde çok fazla fotoğraf çekiliyor. Hayvan böyle durumda da dönüyor. Kumsalda kaplumbağa görürseniz yanına yaklaşmak yerine uzaktan sevgiyle yuvasını yapıp dönmesini izleyin."

Tüm kumsalları düzenli olarak kontrol ettiklerini vurgulayan Ergene, yuvaların tespitini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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