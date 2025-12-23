Kupa derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu duyurdu.
AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.