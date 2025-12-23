Kupa derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

Kupa derbisinin VAR hakemi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Habertürk Giriş: 23.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:24 facebook

