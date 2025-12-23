Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kupa derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Kupa derbisinin VAR hakemi belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbinin VAR'ı belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu duyurdu.

        AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.

        Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

        Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?