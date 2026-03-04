Canlı
        Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu - Voleybol Haberleri

        Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu

        Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

        Giriş: 04.03.2026 - 22:35
        Filede Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu!

        Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı geride kalırken, Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Galatasaray Daikin, Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kupada Dörtlü Final heyecanı, 24-25 Mart'ta Ankara'da yaşanacak. Yarı finalde 24 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe, VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

        Bu müsabakaları kazanan takımlar, finale yükselecek. Final maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

        4 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Tü...
