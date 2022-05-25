Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan Kurak Günler filmi ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

KURAK FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.

"Kurak Günler", bir süredir Kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.

KURAK GÜNLER FİLMİ TÜRKİYE’DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler'in Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.