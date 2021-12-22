Kuraklık desteği günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte birçok çiftçimizin faydalanabileceği kuraklık desteği ile ilgili bilgiler...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçilere destek niteliğinde verilecek olan Kuraklık desteği, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek.

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2021 tarihli Kabine sonrası açıkladı, "Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz."dedi.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.