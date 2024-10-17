Cengiz Cebeci adlı vatandaş, "Bayağı kuraklık var. Bu kuraklıktan dolayı su çekilmesi çok fazla olmuş. Suyun içerisinde en çok dikkatimi çeken, geriye kalan içki şişeleri oldu. Bizim insanımız biraz da keyfine düşkün ama doğayı hiç düşünmüyorlar. İnsan gerçekten bazen bu şekilde gördü mü üzülüyor. Burası biraz da turistik bölge olduğu için dışarıdan gelen turlar oluyor ve görüntü hiç iyi değil. Yerel yöneticilerin bu durumla biraz ilgilenmesi lazım. Bu nehrin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. İnsanlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.