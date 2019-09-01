Kuralsız 2015 Amerikan bilim kurgu macera filmi, yönetmen Robert Schwentke ve Veronica Roth'un aynı adlı eserinden uyarlanmıştır, Uyumsuz üçlemesinin ikinci kitabıdır. Yapımcı Lucy Fisher, Pouya Shabazian ve Douglas Wick, senarist Brian Duffield, Akiva Goldsman ve Mark Bomback. Robert Schwentke yönetmenliği, filmin aynı zamanda uygulayıcı yapımcısı Neil Burger'dan devraldı. İlk filmdeki oyuncu kadrosuyla geri dönen ekip, sonraki filmde yardımcı karakterler olarak Octavia Spencer, Naomi Watts, Suki Waterhouse, Rosa Salazar, Daniel Dae Kim, Jonny Weston, Emjay Anthony, ve Keiynan Lonsdale ile görüldü.

KURALSIZ FİLMİ KONUSU

Futüristik bir distopyada geçen öyküde, beş farklı fraksiyona bölünen bir toplumun tüm yaşantısının bu hiyerarşik yapı üzerine inşa edildiğini ve belli bir yaşa gelen gençlerin kendileri için biçilen sınıflardan birine dahil edilerek eğitilmelerini izlemiştik. Bu hiyerarşik yapılanma içerisinde kendine has bir kategoriye sahip olan Tris ise, öykünün finalinde hem çevresindeki insanları hem de işleyen bu düzeni değiştirecek güce sahip olduğunu keşfetmişti.

Veronica Roth'un öyküsünden beyazperdeye aktarılan serinin devam filminde ise; Tris'in kişisel tercihinin tercihinin sonucunda bir devrim hareketi başlatırken, yayılan bu isyanın hiyerarşik yapıyı yavaş yavaş çözerek, var olan düzenin değişmesine tanık olacağız! Mücadeleye kaldığı yerden devam edecek olan Tris'in yolculuğunun bu ikinci ayağını perdeye taşıyacak isim ise, yönetmen Robert Schwentke olacak.

KURALSIZ FİLMİ OYUNCULARI