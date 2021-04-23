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Kurbağaların 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağalar, kara yolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor

5 bin yıllık üreme göçü! Sırtlarında taşıyorlar - Haberler
5 bin yıllık üreme göçü! Sırtlarında taşıyorlar
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AA

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü. Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkındaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

AA'nın haberine göre yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları ise geceleri fark edilmedikleri için araçlar altında ezilerek telef oluyor.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayının ilk haftasından itibaren kurbağaların üremek için gölete göç ettiğini söyledi.

Kurbağalardan bazılarının telef olmasına üzüldüklerini belirten Ertürk, "Göçü gece gerçekleştiren kurbağalar, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları ile beraber fazla telef olmadı. Domaniç kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer, konuyla ilgili uzmanları ilçemize incelemelerde bulunmak için bekliyoruz" dedi.

"GÖÇ İLE İLGİLİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE AİT FİGÜR VAR"

Ertürk, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu hatırlattı.

Belediye Başkanı Ertürk, 5 bin yıl öncesine ait 'ryton' diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahardaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğunun fark edildiğini aktardı.

Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilenen kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada başka böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varıldığını dile getiren Ertürk, "Bazı bilimsel araştırmalar, dünyanın diğer ülkelerinde yollarda görülen kurbağaların birbirlerinden ayrı bulunduğu, sırtlarına binmiş şekilde yollarda yer almalarının ise sadece Domaniç'te olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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