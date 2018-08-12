Kurban Bayramı tarihi, arefe (arife) gününün resmi tatil olup olmadığı ve Kurban Bayramı namazı saatleri, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayramla ilgili merak edilen sorular yanıtlarını buldu. İşte; Kurban Bayramı hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili sorulan soruların cevapları...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, Hicri Zilhicce Ayı'nın 10. gününde başlar ve 4 gün sürer... Bu sene 2018 yılında Zilhicce ayının 10. günü 21 Ağustos'a denk geliyor. Yani Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü başlıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos Cuma

AREFE RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı, 21 Ağustos Salı günü başlıyor. Bayram arefesi ise 20 Ağustos Pazatesi gününe denk geliyor. Arefe günü resmi tatil ilan edildi. Arefe gününün resmi tatil olmasıyal birlikte Kurban Bayramı tatili de 9 güne çıkmış oldu.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer konacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

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