SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kurban bayramı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kurban Bayramı hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi? Bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı

Kurban Bayramı yaklaştıkça, bayramla ilgili soruların cevapları da önem kazanıyor. Soruların başında ise; Kurban Bayramı hangi gün? Arefe resmi tatil mi? Bayram namazı saat kaçta? soruları geliyor... İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

12.08.2018 - 11:23 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tarihi, arefe (arife) gününün resmi tatil olup olmadığı ve Kurban Bayramı namazı saatleri, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayramla ilgili merak edilen sorular yanıtlarını buldu. İşte; Kurban Bayramı hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili sorulan soruların cevapları...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, Hicri Zilhicce Ayı'nın 10. gününde başlar ve 4 gün sürer... Bu sene 2018 yılında Zilhicce ayının 10. günü 21 Ağustos'a denk geliyor. Yani Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü başlıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos Cuma

AREFE RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı, 21 Ağustos Salı günü başlıyor. Bayram arefesi ise 20 Ağustos Pazatesi gününe denk geliyor. Arefe günü resmi tatil ilan edildi. Arefe gününün resmi tatil olmasıyal birlikte Kurban Bayramı tatili de 9 güne çıkmış oldu.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer konacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X